Agent pakt verkleed als pakketbezorger overvaller op

In de hal van Stedin zit medewerker Hélène Meulstee sinds zeven uur vanochtend opgesloten in een hok van twee bij een meter, om geld op te halen voor stichting Free a Girl. De stichting organiseert sinds 2011 ‘Lock me Up – Free a Girl’, als onderdeel van de Week tegen Kinderprostitutie, met als doel om nog veel meer meisjes uit de gedwongen prostitutie te bevrijden. De hokjes staan symbool voor de hokjes in Indiase bordelen.

Versteend

In totaal zit ze 12 uur opgesloten, met niks anders dan een kom droge rijst en water, net als negentien andere collega’s gedurende deze week. Na zeven uur begint Meulstee het aardig te voelen: ‘Je zit op een heel dun matras, dus dat voelt op den duur net als een houten plank.’ Toch heeft ze het er graag voor over. ‘De eerste keer dat ik over deze stichting hoorde was in een televisieprogramma waarin Yolanthe Cabau naar India reist als ambassadrice van Free a Girl. Je hart versteent als je die beelden ziet. Meisjes van acht jaar oud die van straat worden geplukt om vervolgens de hele dag verkracht te worden en de rest van de tijd in zo’n hok in een verlaagd plafond worden gestopt. Je kunt je niet voorstellen dat mensen kinderen zoiets aandoen.’