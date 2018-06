10.000 jongeren zetten zich in voor een ander

Onder de vlag van Young Impact zijn 10.000 Nederlandse jongeren het afgelopen jaar bezig geweest met een mooi doel: iets doen voor een ander of de wereld.

Patrick Anthonissen (41) is ambitieus. Met zijn project Young Impact wil hij uiteindelijk in 2025 één miljoen Nederlandse jongeren in actie hebben gekregen. Niet om daar als ondernemer zelf beter van te worden, maar om zoveel mogelijk jonge mensen de mogelijkheid te geven om iets voor een ander of de wereld te kunnen betekenen. ,,Zelf heeft het lang geduurd voordat ik ontdekte hoe belangrijk ik het vond om niet alleen mijn eigen geluk na te streven. Als student Technische Bedrijfskunde in Eindhoven was het geen thema dat aan bod kwam, alles was gericht op het ontwikkelen van cognitieve vaardigheden. De drijfveer in onze maatschappij is toch om succes na te streven.”

Andere boeg

Toen hij na een glansrijke start bij Unilever als ondernemer in de economische crisis in zwaar weer terecht kwam, ontdekte hij op zijn drieëndertigste dat succes als doel zijn houdbaarheidsdatum kent. ,,Als je levensgeluk afhangt van je mate waarin het zakelijk goed gaat, heb je wel een probleem op het moment dat het minder gaat.” Hij verkocht zijn bedrijf en besloot het over een andere boeg te gooien. ,,Ik kwam erachter dat ik veel meer energie kreeg door iets voor anderen te betekenen. Omdat ik dat gevoel wilde delen richtte ik een online platform op voor vrijwilligers, NLVoorElkaar. Zo kreeg ik uiteindelijk de bevestiging dat dít is waar het om gaat.”

Egocentrisch

Na het zien van een video van het internationale WEday besloot hij het concept naar Nederland te vertalen. ,, Ik zag jongeren in een stadion samen een uitzinnig feest vieren. Allemaal hadden ze een kaartje verdiend door iets voor iemand anders te doen. ‘Hoe is het mogelijk’, dacht ik. Zelf was ik in mijn jeugd bezig met sporten, vrienden, school. Redelijk egocentrisch eigenlijk. Wat ik op mijn drieëndertigste ontdekte hadden zij nu al geleerd.”

Eigen talent

In samenwerking met CJP en de Nationale Jeugdraad richtte hij Young Impact op. ,,Dat was in januari 2016, met een klein team van vijf enthousiaste mensen hebben we zonder budget in drie maanden een website en campagne op poten gezet.” Weer drie maanden later hadden ze 140 scholen bereid gevonden om mee te doen en kon worden begonnen met de pilot.

Stoffig imago

Uiteindelijk kregen leerlingen van honderd scholen een speciaal lesprogramma waarin ze worden gestimuleerd om na te denken over hun eigen talent én hoe ze dat kunnen inzetten om de wereld een beetje mooier te maken. ,,Dat is gaaf voor jezelf én voor anderen. Vrijwilligerswerk heeft een stoffig imago, waardoor het niet iets is waar jonge mensen zich snel mee identificeren. Terwijl ze wel graag iets voor een ander willen doen.”

Haar doneren

Wát ze uiteindelijk voor activiteit of project doen is erg divers. ,,Van haar doneren, tot ouderen helpen, tot een week geen vlees eten. Een jongen was zo geraakt door het verhaal van een moeder die geen geld had om melk voor haar kind te kopen, dat hij spontaan een kindervoedselbank heeft opgezet.” Volgens hem zou het imago van jongeren mogen worden bijgesteld. ,,Het beeld dat ze alleen maar met zichzelf en hun telefoon bezig zijn klopt niet. Als ze de kans krijgen zijn ze juist heel sociaal. Mijn mond valt soms open van alle positieve energie die bij ze vrijkomt. Daar kunnen volwassenen nog een hoop van leren.”

Toekomst

Volgens hem wil negentig procent van de deelnemers aan Young Impact doorgaan met een vrijwilligersproject. ,,Daaraan merk je wel dat het in de mens zit om iets voor elkaar te willen doen. Gelukkig zijn dit de volwassenen van de toekomst.”

Ronnie Flex

Anderhalf jaar na de start van Young Impact was het vorige zomer zover. ,,10.000 jongeren stonden samen in de Ziggo Dome, die allemaal hun eigen kaartje hadden verdiend. Er waren onder andere optredens en inspirerende speeches van Ronnie Flex en Rico Verhoeven. Eigenlijk kennen we dit soort evenementen niet in Nederland, dat maakt het extra bijzonder.” Woensdag 6 juni is de tweede ‘Young Impact Celebration’ in Ahoy in Rotterdam, waar wederom zo’n 10.000 jongeren worden verwacht.

Young Impact Award

Loïs Rijgersberg (21) uit Dordrecht is een van de genomineerden voor de Young Impact Award. Nadat ze verkracht werd raakte ze in een zware depressie. ,,Mijn psycholoog raadde me aan om een hobby te zoeken als uitlaatklep. Voor mij werd dat schilderen, omdat ik dat altijd al wel wilde.” Het bleek dé manier om haar trauma te verwerken. ,,Ik wilde mijn schilderijen graag exposeren, maar ik vond niet dat het over mij of mijn werk moest gaan. Toen besloot ik om aandacht te vragen voor seksueel geweld en de opbrengst te doneren aan Centrum Sexueel Geweld.”

Trots

Zo wist ze 1170 euro op te halen. ,,Ik hoop de bewustwording over het probleem bij mensen te vergroten. Eigenlijk wordt er weinig over gepraat en als het er al over gaat, is vaak het slachtoffer het onderwerp en wat hij of zij had kunnen doen om het geweld te voorkomen. Daarom wil ik dat andere slachtoffers weten dat het niet hun schuld is.” Ze is trots dat ze is genomineerd voor een award. ,,Het is toch een beloning voor alles wat ik tot nu toe gedaan heb en op deze manier heeft dit onderwerp nog een groter podium en dat is precies wat ik wilde.”