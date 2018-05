Vijf dagen feest voor jubilerend Sijf

In de etalage van platenzaak Demonfuzz hangt sinds zaterdag een expositie van Vinyl Art. Zeven Rotterdamse kunstenaars bewerkten in totaal zesendertig platenhoezen tot een uniek ontwerp.

De Vinyl Art expositie is een initiatief van Erwin Zimmerman, eigenaar van Demonfuzz. Zimmerman: ,,Het idee is ontstaan omdat we vaak platen tegenkomen bij grote partijen platen die we inkopen waarbij de vorige eigenaar de hoes heeft bewerkt. Een snorretje op het hoofd van Prince, of een bril bij Diana Ross. Zo ontstond het idee om hoezen expres te bewerken, maar dan door kunstenaars.”

81e expositie

In de rechteretalage heeft de platenzaak altijd een themaexpositie van platenhoezen. ,,Daar ben ik altijd lang mee bezig, dit is inmiddels de eenentachtigste. Van hypnotiserende hoezen waar je wordt ingezogen, tot billen. Soms is het ook heel specifiek, zoals mensen die vóór een auto staan. Als we hoezen tegenkomen die nog goed zijn, maar de plaat ontbreekt, bewaren we deze altijd, zodat we slechte hoezen kunnen vervangen. Dat werden er op een gegeven moment honderden.”

Lastplak

Zo ontstond, inmiddels voor de tweede keer, de mogelijkheid om een expositie van bewerkte hoezen te maken. Via het collectief straatkunstenaars Lastplak werden zeven kunstenaars benaderd om mee te werken aan de expositie: Doodkonijn, Trompette de la Mort, Marcel Ruijters, Robert van der Kroft, Richard Cosh, Oxie Alien en Dace Satre Sietina. Zimmerman: ,, Het zijn allemaal Rotterdamse kunstenaars die je misschien wel kent van een tekening links of rechts in de stad. Robert van der Kroft had ik al een paar keer gesproken over een samenwerking, dus die deed ook mee. Hij is echt een jeugdheld van mij. Ik had niet kunnen voorstellen dat de tekenaar van Sjors en Sjimmie in mijn platenzaak tekeningen zou maken. Hij staat nu zelfs buiten te draaien. Terwijl dit vroeger een apotheek was waar ik snoepjes kwam halen.”

Sjors en Sjimmie

Twee maanden geleden verzamelden de kunstenaars in de platenzaak om hoezen uit te zoeken. Voor Robert van der Kroft was het een leuke variatie op zijn werk als striptekenaar (Sjors & Sjimmie, Claire). ,,Het is leuk om uitstapjes te maken zoals dit. Daarnaast zijn het allemaal vrienden van me, dus het is leuk om samen iets te kunnen doen.” Hij zocht in totaal vijftien hoezen uit. ,,Van tevoren was ik van plan om mee te nemen wat me inspireerde, maar dat was uiteindelijk wel bij iedere hoes.”

Overtrekvel

De technische kant was volgens Van der Kroft nog het lastigst. ,,De meeste platenhoezen zijn afgewerkt met een plastic laagje, daar blijft de verf niet meteen goed op plakken.” Richard Cosh gebruikte een combinatie van spuitbussen, acrylverf en stiften voor zijn ontwerp. ,,Maar eerst schetste ik op een overtrekvel of wat ik voor ogen had mogelijk was en goed uitkwam. Het is geen vel papier, dus het moet in één keer goed zijn.”

Grease

Wat betreft Michael Engelaan, mede-eigenaar van Demonfuzz is de hoes van Grease op dit moment zijn favoriet. ,,Maar dat kan per dag verschillen. Ik vind ze allemaal prachtig geworden.” Voor hem zijn de exposities, die hij samen met Zimmerman maakt, een creatieve uitlaatklep. ,,Het is een van de leuke bijkomstigheden van het handelen in platen en een rode draad geworden in het uitzoekwerk.”

Andy Warhol

De hoezen blijven zo’n twee maanden hangen. Zimmerman: ,,Daarna is het weer tijd voor iets nieuws. In de zomer verkleuren ze ook sneller.” Vanaf volgende week zijn de hoezen te koop. ,,Als Andy Warhol ooit een platenhoes had bewerkt geven ze daar nu een godsvermogen voor, puur omdat het een Warhol is. Door gerenommeerde artiesten te vragen een hoes te bewerken krijgen, stijgt hij dus in waarde.”