Rotterdamse club Trash verhuist naar Ibiza

Ibiza kan wel wat van de Rotterdamse undergroundvibe gebruiken, vond Wiebe Kuipers. Daarom opent eind mei zijn nieuwe nachtcafé Trash op het eiland. Maandagmiddag startte de crowdfunding voor een deel van de financiering, binnen 24 uur was het bedrag binnen.

Eerder was Wiebe Kuipers (25) betrokken bij de Rotterdamse clubs Bahn, Trash en Pulp. ,,Eigenlijk had ik al langer in mijn hoofd dat ik een club wilde beginnen op Ibiza. Het is de party capital van de wereld, wat we in Rotterdam op zaterdag en zondag hebben gaat daar de hele week door. Iedere zomer gaan zeven miljoen toeristen naar het eiland, vorig jaar gaven ze daar samen 11 miljard euro uit!”

Bahn

De nachtclub Bahn was twee jaar lang een succes in de Rotterdamse uitgaansscene. Gevestigd in een leegstaande loods achter de Witte de Withstraat hadden de housefeesten een rauw en industrieel karakter. Toen Bahn moest worden gesloten omdat daar woningen werden gebouwd was Kuipers betrokken bij Club Trash, in de kelder van Supermercado op de Witte de Withstraat. Omdat de locatie toch minder geschikt bleek, sloot de club al na acht maanden zijn deuren.

Vleugels

Kuipers: ,,Pulp, ook op de Witte de Withstraat was een pop-up-nachtcafé die we een jaar hebben gehad. Omdat we daar niet zoveel herrie mochten maken draaiden we daar vooral 80’s classics in plaats van house. Na jarenlang samen te hebben gewerkt is het nu tijd om mijn vleugels uit te slaan en voor het eerst mijn eigen project te gaan doen.”

Undergroundvibe

De nieuwe Trash, een combinatie van nachtcafé en discotheek, gaat verder waar de oude Trash in 2017 ophield. Housefeesten met een intieme sfeer, die tot in de vroege uurtjes doorgaan. ,,Op Ibiza heb je eigenlijk alleen clubs voor vijf- tot tienduizend mensen, zoals Pacha. Je hebt ook wel kleinere barretjes waar R&B en hiphop wordt gedraaid of die heel duur en exclusief zijn, maar geen kleinschalige plek voor house. De undergroundvibe die we in Rotterdam hebben mist daar nog, dus die wil ik daarheen brengen.” Dat doet hij onder meer door Rotterdame DJ’s te boeken. ,,Gecombineerd met internationale namen.”

Crowdfunding

Omdat Kuipers niet direct een ton op de bank heeft staan wilde hij met crowdfunding een deel van de financiering binnenhalen: 104.000 euro. ,,Bij een overname moet je snel kunnen schakelen en dan hoef je bij de bank niet aan te kloppen.” Vanaf maandagmiddag konden mensen mede-investeren op Horeca Crowdfunding, een Rotterdams bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in publieksfinanciering voor horeca. Kuipers: ,,Omdat iemand honderd procent garant staat is de investering zonder risico en daarnaast is het rentepercentage van 7,5 procent hoger dan als je het op de bank laat staan. Binnen 24 uur was het volledige bedrag al binnen, echt bizar!”

Rockanje

Sinds hij zondag bekend maakte Trash te zullen gaan openen op Ibiza stromen de reacties bij hem binnen. ,,Als ik nu al hoor hoeveel bekenden van mij daar zullen zijn en van plan zijn om langs te komen lijkt het de camping in Rockanje wel! Het lijkt erop dat ik het alleen al druk ga krijgen met het ontvangen van al die mensen.”

