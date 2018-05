RAAF verlaat het nest

Nog een maandje en dan verdwijnt het bekende RAAF-logo van de gevel van de Maassilo. Ashley Nijland, die de creatieve ontmoetingsplaats op Zuid zeven jaar geleden oprichtte met Elke Donders, stopt ermee. Ze is toe aan een nieuw avontuur.

En dat is dan ook meteen de enige reden voor dit abrupte afscheid, zegt ze. Met RAAF zelf, kort voor Rotterdam Art Adventure & Food, gaat het namelijk harstikke goed. Sterker, ze stond net op het punt uit te breiden en nieuwe collega’s aan te nemen.

Niet leuk meer alleen

Maar de contracten waren nog niet ondertekend of ze bedacht zich. Nadat september vorig jaar medeoprichter Elke al stopte, besefte ze ineens dat ze het eigenlijk helemaal niet leuk meer vond om de boel in haar eentje te runnen.

Eind juni vliegt daarom ook Ashley uit naar nieuwe horizonnen. Daarmee komt tegelijk een einde aan alle exposities, tours, open podia, afstudeerprojecten, conferenties, live concerten, performance art, spelletjes avonden en productpresentaties die zij er al die jaren organiseerde.

Wel kunnen de zalen op de begane grond en zevende verdieping nog gewoon gehuurd worden. Alleen dan via het Maassilo-team, dat ook een deel van het personeel zal overnemen.

Tijd voor iets nieuws

,,Het is mooi geweest. Tijd voor wat nieuws, de wereld in, met vol gas nieuwe dingen doen”, verklaart Ashley haar keuze. ,,Ik ben altijd een bouwer geweest. Samen iets bedenken en opzetten, dát vind ik leuk. Maar zodra iets ‘af’ is, zoals met RAAF nu het geval is, raak ik erop uitgekeken.”

,,Weet je, toen Elke en ik ooit de basis legden voor RAAF was er op Zuid nog een wereld te winnen. Destijds kreeg je haast niemand van Noord over de brug. Ook toeristen niet.”

Vooroordelen over 'de andere kant'

,,Kaarten van de VVV vermeldden heel Zuid niet eens. Alsof alles aan deze kant van de Maas de moeite niet waard was. Die mensen wilden we graag een spiegel voorhouden, laten zien dat hun vooroordelen niet kloppen.”

Dat begon in 2009 met hun afstudeerproject ‘Kunstplatform de Kapsalon’ in de Afrikaanderwijk. Een plek waar ze medestudenten van de Willem de Kooning een podium gaven. Probleem was echter dat dit initiatief volledig afhankelijk was van subsidiegelden.

Zuid promoten

Dus zijn ze er drie jaar later, inmiddels omgedoopt tot RAAF, horeca en zaalverhuur bij gaan doen om onszelf te kunnen bedruipen. ,,Ook startten we Stichting DitisZuid, om al het moois van Zuid middels meerdere tours nog verder te promoten.”

Terugkijkend kan Ashley niet anders concluderen dat ze daarin vrij goed zijn geslaagd. ,,Kijk alleen al naar de huizenprijzen, die er inmiddels ook sky high gaan. Ook Zuid is hip geworden. Daaraan hebben wij, hoop ik, zeker een bijdrage mogen leveren. Eveneens een reden waarom RAAF niet meer de uitdaging is die het ooit was.”

,,Natuurlijk had ik verder kunnen uitbreiden. Maar alsnog zou dat enkel een herhaling van zetten zijn geweest. Nog meer en grote zalen verhuren, nog grotere acts aantrekken. Maar eerlijk gezegd, maakt dat mij niet meer gelukkig.”

Missie geslaagd

Liever stapt ze daarom in een nieuw avontuur. ,,Om elders alle lessen die ik door schade en schande geleerd heb in de praktijk te brengen. Onze oorspronkelijke missie – een kunst- en cultuurbroedplaats creëren én Zuid weer op de kaart zetten – is in ieder geval meer dan geslaagd.”