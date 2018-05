Nieuwe trend: gezonder ijs met vloeibaar stikstof

Haar sorbet-ijsjes zijn een must-have op events: suikerarm, vegan, maar vooral ijs- en ijskoud. Babette Looije (36) van ‘Lekkernijs’ maakt ze á la minute met vloeibaar stikstof van -196 graden Celsius. Wat begon als een lollig idee om eens bier-ijs te maken, groeide uit tot een gloednieuwe gezonde snack.

Scheikundelerares

Babette is niet zomaar een ijscovrouw. Met haar labjas, veiligheidsbril en beschermende handschoenen heeft ze meer weg van een strenge scheikundelerares. Ze bereidt haar ijs dan ook op een bijzondere manier. Niet met melk, maar met stikstof.

Hoe ze op dat idee kwam? Babette: “Op vakantie in het buitenland belandde ik ooit eens in een nitro bar, waar ze ijskoude cocktails van vloeibaar stikstof serveerder. Een heerlijk en leuk concept vond ik, dat vlak voor Koningsdag 2014 weer binnen schoot.”

'Niets verkocht, maar alsnog een kater'

Samen met een vriend bedacht ze toen een plan om ‘bier-ijs’ te gaan verkopen. Een idee dat op papier beter werkte dan in het echt. “Het werd één groot drama. Niets verkocht en na afloop ook nog een kater.”

Gewoon wat experimenteren

Maar het idee om op een alternatieve manier ijs te maken bleef hangen. En na veel onderzoek en wat experimenteren stond ze Koningsdag 2015 opnieuw met een standje op straat.

Dit keer met ‘Premium Nitro Sorbets & Frozen Cocktail Sorbets’ zoals Babette haar creaties noemt. Door het toevoegen van extreem koude lucht bevriezen haar zelfgemaakte ijscomposities op basis van fruit, groenten en kruiden in luttele seconden tot een ijskoude traktatie.

Walmende wolk

Elk nieuw ijsje dat ze maakt, wordt voorafgegaan door een enorme sissende, walmende wolk die opstijgt vanuit het mengsel. Een chemische reactie die verder niets afdoet aan de smaak, verzekert ze.

“Mensen konden niet geloven hoe super smooth ze waren. Het ijs geeft echt een ander gevoel in je mond. Dat komt doordat bij extreme vrieskou bijna geen ijskristallen ontstaan.”

Suikerarm en gezond

Het enige nadeel daarvan is dat Babette nooit ijs op voorraad kan maken. Het moet na bereiding direct geconsumeerd worden. “Een voordeel is dan weer dat mijn ijs 10 tot 15 procent minder suiker bevat dan reguliere sorbets. En omdat er geen melk, ei of room aan te pas komt, kunnen ook vegans ervan genieten. Maar vooral het gezondheidsaspect spreekt mij aan. Snoepen hoeft dus niet altijd ongezond te zijn.”

Een schot in de roos, dacht Babette, die door het aanvankelijke succes besloot haar vaste baan in te ruilen voor dit nieuwe avontuur. Een stap die niet ging zonder vallen en opstaan. Want na een jaar foodtruckfestivals afreizen, slonk haar spaargeld eerder dan dat het groeide.

Nitro-ijs

“Mijn probleem: vrijwel niemand kent nitro-ijs. Dus overal waar ik kom, moet ik eerst uitleggen wat ik doe en dat het veilig is. Stikstof kennen de meeste mensen alleen van de huisarts, die het gebruikt om wratjes mee aan te stippen. Maar eigenlijk is het gewoon een natuurproduct; de extreem koude versie van de lucht die we uitademen.”

'Die foodfestivals kosten vaak alleen maar geld'

“Die foodfestivals hebben me vaak alleen maar geld gekost. Je koopt je voor veel geld in en dan regent het ineens alle dagen. Dag, mogelijke winstmarge. En dat gebeurde niet één, maar meerdere keren.”

Hoe de toekomst eruit ziet? “We zullen zien. Ik heb inmiddels een partner met wie ik Lekkernijs voortzet en we richten ons veel meer op foodentertainment op besloten events. Daarnaast zijn we druk bezig met het ontwikkelen van nieuwe producten. Met een beetje geluk nóg gezonder dan het alternatief dat we nu al maken. Ik hoorde Eva Jinek laatst zeggen: ‘als je volhoudt, dan kom je er!’ En daar geloof ik heilig in.”

Ook lekker smullen van nitro-ijs? Je vindt Babette onder andere op 4, 5, 10 en 11 augustus bij de zomereditie van de Geheime Tuin. Check de site voor meer: https://www.ontdekdegeheimetuin.com/