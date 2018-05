From Portugal: een verhaal over schoenen en liefde

Op de Nieuwe Binnenweg opende woensdagochtend de nieuwe Rotterdamse conceptstore From Portugal. Het verhaal achter het Rotterdamse schoenenmerk waaraan de winkel zijn naam ontleent begon toen Tjerk Visser (36) en de Portugese Joana Costa (33) elkaar vier jaar geleden ontmoeten in Cambodja, waar ze allebei aan het reizen waren. Visser: ,,Na twee weken wist ik al dat het goed zat, maar daar moest ik haar nog van overtuigen.”

Dertigers

Eenmaal terug in beider thuislanden onderhielden ze contact via Skype, waarna hij meteen voor een maand naar Portugal vloog. ,,Na twee weken mocht ik haar officieel mijn vriendin noemen.” Ze waren volgens hem allebei toe aan een nieuwe uitdaging qua werk. ,,We zaten in dezelfde levensfase als dertigers die toe zijn aan iets nieuws.”

Dodelijk saai

Al winkelend ontdekte hij dat het aanbod van schoenen in Portugal hem veel beter beviel dan in Nederland. ,,Hier kan ik uren aan het winkelen zijn en uiteindelijk iets kopen waar ik toch niet echt blij van word. Alles lijkt op elkaar en is vaak dodelijk saai, of meteen schreeuwerig apart.” Zo ontstond het idee om Portugese schoenen in Nederland te verkopen. Costa: ,,Veel grote merken laten hun schoenen in Portugal maken, negentig procent van de schoenenproductie wordt geëxporteerd.” Als journaliste met een graad in mode had ze de expertise en het netwerk om te kunnen beginnen.

Ingetogen klassiekers

Costa: ,,We ontdekten al snel dat we een voorkeur voor een bepaalde stijl hadden, ingetogen klassiekers die je zowel naar werk als een feestje aankan. Daar hebben we drie jaar geleden onze eigen schoenenlijn van gemaakt: From Portugal.” De schoenen worden handgemaakt door een klein familiebedrijf in Portugal.

Koekjes en keramiek

Na eerst in vijf andere zaken de schoenen verkocht te hebben opende woensdagochtend hun eerste eigen winkel op de Nieuwe Binnenweg. Costa: ,,Naast onze schoenen verkopen we een aantal andere Portugese producten, zoals sieraden, zeep, koekjes, wijn en keramiek. Eigenlijk allemaal spullen die ik zelf gebruik en hier in Nederland nog miste.” Verder verkoopt de zaak onder meer houten zonnebrillen van Woodstylz en kleding van French Connection. Meer informatie over From Portugal.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaa