Witte de Withstraat krijgt futuristisch hotel

Fotograaf Carel van Hees volgde op 14 en 15 mei het kampioenschap van Feyenoord op de voet, in het stadion, Hofpleinvijver en de volgende dag op het stadhuis. Donderdag verschijnt zijn fotoboek ‘Uit 1000 kelen’ waarin hij de euforie van de titel in beeld heeft gebracht.

Ontlading

Van Hees: ,,Ik heb me vooral gericht op de ontlading, de emoties en de ongelooflijke blijdschap die vrijkwamen na het behalen van het kampioenschap van Nederland. Eindelijk weer eens kampioen na een eensgezind en begerig seizoen.”

Oom Leo

In het boek heeft hij ook zijn eigen band met de club beschreven, beginnend in 1960 als zijn bovenbuurman ‘Oom Leo’ hem voor het eerst meeneemt naar het stadion, eindigend met de drie doelpunten van Dirk Kuyt. Van Hees: ,,Het is in Rotterdam altijd net wat heftiger dan elders en dat laat zich zien in dit fotodocument. Het jaar van het kampioenschap is bijna voorbij, maar de ontlading dreunt nog na en dit fotodocument zal voor Rotterdam een lange adem hebben. Een jaar na dato maar juist daarom, leve de herinnering en wellicht een nieuw succes zondag aanstaande tegen AZ.”

Het boek van 112 pagina’s ligt vanaf 19 april in de boekhandel. Later dit seizoen zullen de foto’s ook te zien op de mediawand in de Schouwburg.