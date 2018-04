Wie schrijft de nieuwe Bram Ladage-hit?

Vroeger zong Wei smerige R&B in de Vibes, inmiddels heeft hij zijn eigen reizende karaoke-act: Wei Not Sing. Door een toevallige samenloop van omstandigheden rolde Wei Yi (35) het vak van karaokehost in. ,,Ik hield altijd al van karaoke, vroeger in Club Vibes en af en toe in Perron. Dan zong ik het liefst de meest vreselijke popnummers of smerige R&B. Dirrrty van Christina Aguilera was altijd wel een favoriet.”

KINO

Eigenlijk had hij al een tijd niet meer gezongen toen een bevriende directeur van filmtheater KINO hem vorig jaar vroeg een karaokeavond te hosten. ,,Dat was tijdens Cinemasia, een Aziatisch filmfestival. Ik zei meteen ja, dus stond ik die avond samen met twee vriendinnen in kimono op het podium.”

Urenlange wachtrij

Het bleek een doorslaand succes en de bar draaide die avond een recordomzet. ,,Het overtrof al mijn verwachtingen. Ik dacht dat het moeite zou kosten om mensen aan het zingen te krijgen, maar aan het einde was een urenlange wachtrij om te kunnen zingen.”

Say My Name

Sindsdien stond Wei Not Sing vaker met zijn karaoke-act in KINO, maar ook in Sjatzi, op IFFR en Roffa Mon Amour. Traditiegetrouw opent hij de avonden zelf met een liedje. ,,Het verschilt, maar de laatste tijd is het een paar keer Destiny’s Child geweest met Say My Name.” Hij kan naar eigen zeggen absoluut niet zingen of dansen. ,,Maar ik doe mijn best er wat van te maken. Het leuke is dat er zat mensen zijn die uitblinken in performance maar dat er ook altijd één iemand tussen zit die écht goed kan zingen. Die blijken dan een stem te hebben waarmee ze zo Whitney Houston of Mariah Carey kunnen neerzetten. Dat moet echt niet iedereen proberen.”

Eminem

Onderdeel van zijn act is dat zo nu en dan ook prijzen worden uitgedeeld. ,,Laatst was er een hele rustige en verlegen jongen die Eminem had aangevraagd. Hij bleek zo goed te kunnen rappen dat met elk couplet het publiek harder begon te juichen. Aan het einde had hij de hele zaal plat. Dat zijn wel de momenten die je bijblijven.”

Superhot

Alle karaokeactiviteiten doet Wei naast zijn fulltime kantoorbaan. ,,Inmiddels heb ik mijn eigen karaoke-set en heb ik me ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.” Ook hij signaleert dat de markt aan het groeien is. ,,Het valt me op dat veel festivals recent ook karaoke hebben toegevoegd aan hun programmering. Karaoke in Rotterdam is superhot.”

Wei Not Sing staat 30 maart (Goede Vrijdag) vanaf 21 uur in Rose Rouge, Benthuizerstraat 35B.

