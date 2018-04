Snoepje uitgebracht in Feyenoord-editie

Door de werkzaamheden in de stad is dit jaar op Koningsdag slechts in twee straten vrijmarkt in het centrum van Rotterdam: op de Binnenrotte en een deel van de Hoogstraat. Dit meldt de gemeente Rotterdam op haar website.

Fors minder

Het aantal locaties voor de vrijmarkt in het centrum is in 2018 fors minder in vergelijking met de voorgaande jaren. Dit heeft onder andere te maken met de herstructurering van de Coolsingel, de afsluiting van de Maastunnel, geplande verbouwingen in het centrum en het vrij houden van belangrijke verkeerswegen in de stad.

De vrijmarkt is dit jaar alleen op de Binnenrotte en een gedeelte van de Hoogstraat. In alle overige straten binnen het centrumgebied is het niet toegestaan een vrijmarktplaats in te nemen. Alle beschikbare plaatsen zijn inmiddels uitgegeven. Op de Nieuwe Binnenweg is vrijdag wél een markt met kraampjes georganiseerd door de ondernemersvereniging.

