Per fiets, bus, of boot naar het werk in de haven

Voor veel Nederlanders blijft het een dingetje: of je vindt de trein naar Rotterdam het beste aan Amsterdam óf je dwaalt het liefst urenlang over de grachten van onze hoofdstad. En alhoewel de meeste toeristen automatisch afkomen op de beroemde Wallen en het seksmuseum zijn de Britten eruit: Rotterdam is waar je moet zijn.

Eén van de populairste dagbladen The Telegraph schreef een uitgebreid artikel met de titel Why Rotterdam is better than Amsterdam (and should be your next city break). Volgens het artikel kun je de Euromast en kubuswoningen echt niet missen en moet je vooral even wat eten en drinken in de Markthal.

Levendig en modern

Rotterdam wordt door de Britten een „levendige, moderne en cultureel rijke Nederlandse stad” genoemd. De stad is de stop voor Amsterdam, als mensen de nieuwe rechtstreekse Eurostar verbinding van Londen naar Amsterdam nemen. Toeristen worden dus aangemoedigd niet in de trein te blijven zitten, maar de tijd te nemen voor onze havenstad. En eigenlijk snappen wij dat ook wel... als we zo naar onderstaande plaatjes kijken.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar