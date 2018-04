Met de cup op de kiek

Tijdens het jaarlijkse Hippisch Haven Gala in het Hulstkampgebouw te Rotterdam waar sponsoren en genodigden gisterenavond vooruitblikten op de naderende 70ste editie van het CHIO Rotterdam hebben BMW dealers Breeman en Kalfsbeek, Boels Rental en Hunter Douglas Europe een meerjarig Legacy Partner contract getekend. De CHIO Port Club Rotterdam ontving de Sponsorbeker.

"Dit zijn geweldige verjaardagscadeaus en een prachtig compliment vanuit het bedrijfsleven," zegt Jan de Mooij, algemeen directeur van het CHIO Rotterdam. "We zijn erg blij met de nieuwe official car partners BMW Breeman en Kalfsbeek. Breeman was in het verleden al sponsor en is terug van weggeweest en Kalfsbeek is een jarenlange partner. Ook Hunter Douglas Europe is terug van weg geweest. Dochter Luxaflex is altijd sponsor gebleven, maar nu zijn de bedrijven samen Legacy Partner geworden. Het is fantastisch dat het CHIO Rotterdam op zoveel zeer trouwe Legacy Partners mag rekenen."

Frits Breeman, eigenaar van een van de twee BMW dealers, is blij dat BMW weer partner wordt van CHIO Rotterdam: "We vinden het fijn om weer terug in het Kralingse Bos en het business netwerk van het CHIO Rotterdam te zijn en kijken uit naar een langdurige relatie in samenwerking met collega BMW dealer Kalfsbeek." Ook Gijsbert Kalfsbeek is erg blij met dit officiële Legacy Partnership: "Ik ben al vele jaren sponsor van het CHIO Rotterdam en heb daar zakelijk veel profijt van. Je begrijpt dat ik en ook collega BMW dealer Breeman erg blij zijn dat er straks weer BMW's in het Kralingse Bos te zien zijn!"

"Het CHIO Rotterdam is en blijft een fantastisch internationaal evenement," aldus Aad Kuiper, president & CEO van Hunter Douglas Europe. "Zowel sportief als zakelijk is het een stijlvolle en sfeervolle ambiance waar ik graag onze naam aan verbind en relaties mee naar toe neem."

Pierre Boels, CEO Boels Rental: “Wij zijn er trots op dat we ons kunnen verbinden aan het CHIO Rotterdam. De samenwerking heeft zowel voor het CHIO als voor Boels Rental veel voordelen. Voor ons is het een belangrijk platform om klanten te kunnen ontvangen. Bovendien is het geweldig om met ons materieel en expertise een bijdrage te kunnen leveren aan dit unieke internationale topsportevenement.”

De sponsorbeker is dit jaar uitgereikt aan Peter Goedvolk van de CHIO Port Club Rotterdam. Deze business club voor haven gerelateerde bedrijven die twee jaar geleden een nieuwe naam, structuur en uitstraling kreeg, heeft een indrukwekkende groei laten zien zowel in ledenaantal als in zakelijke activiteiten. En de CHIO Port Club Rotterdam heeft nog zeer veel ideeën en ambities die niet alleen het CHIO Rotterdam steunen binnen de mondiale hippische wereld maar uiteraard ook de aangesloten bedrijven. De beker wordt dit jaar voor de 24ste keer uitgereikt.

"De aanloop naar het 70ste CHIO Rotterdam van 21 tot en met 24 juni a.s. verloopt zeer voorspoedig," zegt Jan de Mooij, algemeen directeur van het CHIO Rotterdam. "Sportief gezien krijgen we een top evenement, dat een voorproefje voor de FEI Wereldruiterspelen in Tryon wordt en het bedrijfsleven heeft wederom grote belangstelling voor onze hospitality. De kaartverkoop loopt en de jaarrond belangstelling uit het bedrijfsleven neemt elk jaar toe. Deze nieuwe partijen vormen samen met hoofdsponsor Rabobank Rotterdam, Legacy Partners en overige sponsors ook een mooie basis voor de drie EK’s in augustus 2019."