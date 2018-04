Kleinste café van Rotterdam staat te koop

Café Voorheen Voigt, wat met zesendertig vierkante meter officieel een van de twee kleinste cafés van Rotterdam is, staat te koop. Eigenaar Patrick Leentfaar is na vijf jaar klaar om het stokje over te geven. ,,Zelf ben ik toe aan een nieuwe uitdaging, maar deze plek is de perfecte investering voor een beginnend horecaondernemer. Je zit aardig in de loop, de huur is laag, je hebt genoeg vaste klanten en er zit een woonappartement boven.” Hoeveel hij er precies voor wilt hebben maakt Leentfaar liever niet openbaar.

Karaoke

Het café is een bruine kroeg die met zijn tijd is meegegaan. Er zijn regelmatig DJ’s, live-concerten, karaokeavonden en quizavonden. ,,Ondanks dat het zo klein is, voelt het niet zo aan en kun je hier toch nog best een hoop mensen kwijt. Mensen denken vaak dat de Hense Peter kleiner is, terwijl die net zo groot is.” Geïnteresseerden kunnen zich melden aan de bar van het etablissement wat op de Bloemkwekerstraat, om de hoek van de Nieuwe Binnenweg.