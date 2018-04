110 jaar Feyenoord in één theatershow

Muzikanten en artiesten die klaar zijn voor de volgende stap in hun carrière kunnen zich inschrijven voor de Grote Prijs van Rotterdam (GPR). De Grote Prijs is een door de Popunie georganiseerde muziekcompetitie voor alle Rotterdamse bands, singer/songwriters,hiphop en electronische acts. De inschrijving voor alle categorieën is van start gegaan en loopt tot en met 31 mei. Nodig zijn een foto, biografie, drie (zelfgeschreven) tracks en een live-fragment (met uitzondering van de categorie Electronics).

Traject

Na aanmelding buigt een professionele jury zich over de inzending van alle acts per categorie. Zij selecteren vijf acts per categorie voor de finale. Iedere inzending krijgt een gesprek met de jury waarin feedback wordt gegeven.

Prijzenpakket

Wie het tot de finale schopt krijgt sowieso een gage voor het optreden. Hiernaast worden er in elke categorie geldprijzen en masterclasses uitgereikt aan de eerste prijswinnaar (1000 euro) en aan de publieksfavoriet (250 euro). De winnaars treden daarnaast op tijdens het Bevrijdingsfestival Zuid-Holland 2019 in Rotterdam.

Finales

De finales vinden plaats in één groot finaleweekend in september. Vrijdag 21 september is de finale in de categorie Bands in Worm en zaterdag 22 september zijn de categorieën Hiphop & Electronics in BIRD. Zondag 23 september is ten slotte de categorie Singer/Songwriter in Theater Rotterdam locatie Schouwburg.