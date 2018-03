‘Rotterdamse House of Cards’ bijna uitverkocht

Lezers noemen het in februari verschenen boek ‘Stad van Twee Snelheden’ de ‘Rotterdamse House of Cards’. In drie weken tijd is de eerste druk bijna volledig uitverkocht, meldt de uitgever. Journalist Mark Hoogstad doet in de bestseller een boekje open over de lokale politiek die hij de afgelopen tien jaar nauwgezet volgde, eerst voor NRC, daarna voor het AD.

Aboutaleb

Vorige maand werd het boek in een uitverkochte Arminiuskerk aan vicepremier Hugo de Jonge en burgemeester Aboutaleb uitgereikt. Sindsdien staat het op één in de nonfictie-top-10 van Donner, op de voet gevolgd door de biografie van Gordon.

Fortuyn

Stad van Twee Snelheden werpt een licht op de moderne geschiedenis van Rotterdam en haar bewoners, met een sterke nadruk op de vaak grimmige confrontaties van de afgelopen vier jaar op het stadhuis aan de Coolsingel. Daarnaast staat Hoogstad in het boek stil bij het turbulente leven van Dries Mosch, Rotterdams langstzittende raadslid en persoonlijk bewaker van Fortuyn.

Lees verder na deze advertentie Add Arrow

Onthullend

Hoogstad is trots op de positieve ontvangst van het boek. ,,Het is goed om te horen dat mensen het boek vaak in één ruk uitlezen, omdat het geschreven is alsof je op de bagagedrager zit.” Lezer Kees Vrijdag zegt op Twitter: ,,Onthullend, onthutsend en spannend! Zo blij dat ik de leeuw(inn)enkuil vanaf de zijlijn volg! Maar al die intriges zijn heel intrigerend. Allemaal lezen dus!” Uitgeverij Trichis is momenteel bezig met een tweede druk.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar