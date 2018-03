Miljoen over? Koop Jules Deelders huis!

Eli Dijkers (39) werd van een prijswinnende farmaceut een prijswinnende fotograaf. Zaterdag opent zijn expositie Chinese Reis in de Kunsthal. ,,Nadat ik was uitgeloot bij geneeskunde ben ik farmacie gaan studeren. Inclusief promotie heb ik daar dertien jaar over gedaan.” Hij won met zijn onderzoek naar nucleaire geneeskunde de prijs voor beste proefschrift. De passie voor fotografie ontsproot tijdens een reis in India. ,,Ik had een kleine camera bij me en ontdekte dat ik niet onverdienstelijk kon fotograferen.”

Florence

Na eerst bij amateurfotoclubs te hebben gezeten ging hij in 2010 naar de fotoacademie. ,,Sindsdien maak ik op eigen initiatief werk wat ik via galeries en exposities laat zien.” Vorig jaar stond hij op de kunst biënnale in Florence, waar hij een residentie in Zuid-Italië won.

Via een bijeenkomst van de fotoacademie kwam Dijkers in contact met een curator van de Kunsthal. Ze was dermate enthousiast over zijn werk dat vanaf zaterdag zevenendertig van zijn foto’s te zien zijn in een solo-expositie: Chinese Reis. In totaal reisde Dijkers vijf keer naar China. ,,Je voelt het dat het hele land in verandering is. Bij alles wat er nu staat weet je dat het over tien jaar weg is. Daarnaast speelt het leven zich op straat af, veel meer dan hier.”

Kunsthal

Zijn stijl is volgens de curator van de Kunsthal ‘intuïtief’. ,,Ik loop eindeloos kilometers over straat en zet mijn zintuigen open voor alles wat er om me heen gebeurt en leeft. Met mijn foto’s heb ik niet de pretentie het China te laten zien. Ik toon het alledaagse leven van het land, met haar mooie en minder mooie kanten."