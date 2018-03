John Buijsman speelt getroebleerde agent

John Buijsman is nog zes keer te zien als Rotterdamse rechercheur in ‘De bizarre nacht van Arie Speksnijder’. De muzikale thriller is gemaakt in samenwerking met Luxor en nog twee weekeinden te zien in de rauwe en intieme setting van het pop-up theater in LP2 (direct naast het nieuwe Luxor).

Monoloog

In de voorstelling gaan de bezoekers een nacht mee met de Rotterdamse rechercheur Speksnijder, op de drempel van zijn pensioen. Gaandeweg leren ze hem en zijn getroebleerde verleden steeds beter kennen, opbouwend tot de climax, diep in de nacht. De monoloog van Buijsman wordt afgewisseld met een videoinstallatie en live-muziek, waarbij hij zelf enkele nummers zingt.

Koreaanse beleggers

In het verhaal voelt de 65-jarige Speksnijder zich niet langer thuis in 'zijn stad', die steeds meer in handen van buitenlandse investeerders komt. Iets wat Buijsman zelf herkent, tot op zeker hoogte: ,,Ik schrok laatst toen ik hoorde dat De Rotterdam, onze verticale stad, grotendeels in handen is van Koreaanse beleggers. Zeker als je bedenkt dat we aan de andere kant een ontzettend arme stad zijn."

Meldkamer

Voor de voorstelling liep Buijsman een nacht mee op de meldkamer van de Rotterdamse politie, waarvan geluiden zijn verwerkt in de voorstelling. Buijsman: ,,Ik vind het lekker om iets eerst te ervaren voor ik iets moet spelen.” Niet altijd, zegt hij lachend. ,,Vorig jaar ben ik voor De Marathon 133 keer doodgegaan.”

Hekel aan politie

Inmiddels is zijn voorstelling al door menig agent van meldkamer en recherche bezocht. Lachend: ,,Ze kregen extra korting! Vroeger had ik, net zoals iedereen in die tijd, een hekel aan de politie. Maar ze doen zoveel werk waar we geen weet van hebben. Daar kwam ik die nacht in de meldkamer weer achter.”

Theaterworkshop

De Luxor Academy organiseert in combinatie met de voorstelling de workshop ‘Hoe speel ik een monoloog’ op zaterdag 31 maart en zondag 1 april. De workshop wordt gegeven door John Buijsman (acteur) en Theo Ham (regisseur) in het decor van de voorstelling en is geschikt voor iedereen vanaf 16 jaar, die van toneelspelen houdt.

