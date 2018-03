Graffitikunst op Lijnbaan

Wat begon met een paar schoenen van Mascolori werd het eerste graffitikunstwerk op de Lijnbaan. Raymond Landegent (32) kwam als mede-eigenaar van het Rotterdamse schoenenmerk voor het eerst in aanraking met ‘outsider art’: kunst die door mensen is gemaakt die buiten het reguliere kunstcircuit vallen. ,,In dit geval was dat Galerie Herenplaats, waar mensen met een verstandelijke beperking, of psychische achtergrond onder begeleiding kunst maken.”

Fascinatie

Een van de kunstwerken werd door Mascolori gebruikt als print voor de schoenen. Landegent raakte gefascineerd door de kunstenaars en het werk wat ze maakten. ,,Elke keer als ik daar was dacht ik: hier wil ik vaker zijn. Ik ging me steeds meer verdiepen in outsider art en zo ging er een wereld voor me open.”

Niet hip

Die aantrekkingskracht zit wat hem betreft in de authenticiteit van de kunst. ,,Deze makers zijn niet bezig met wat goed verkoopt of wat hip is. Ze vertalen naar het canvas wat er in hun hart zit en echt uit hun tenen komt. Dat sociale aspect spreekt mij heel erg aan.” Ondertussen wordt het werk volgens hem onderwaardeerd. ,,Dat merk je bijvoorbeeld aan het feit dat het vaak voor lagere prijzen verkocht wordt dan reguliere kunst.”

Lees verder na deze advertentie Add Arrow

Carrièreswitch

Zijn enthousiasme leidde er uiteindelijk toe dat hij een rigoureuze carrièreswitch maakte. Hij stopte bij Mascolori en maakte het zijn missie om de relatief onbekende kunstvorm onder de aandacht te brengen. ,,Dat was in eerste instantie vooral met exposities, maar daar komt toch een beperkt publiek op af. Terwijl iedereen die bij Galerie Herenplaats binnenkomt altijd verbaasd is over hoe goed het werk is.” Het leek hem daarom niet meer dan logisch om de outsider art ook daadwerkelijk naar buiten te brengen. ,,Het zit tenslotte al in de naam.”

Keilewerf

Dat begon met een expositie in de openlucht in Amsterdam. ,,De meeste kunstenaars van Herenplaats vinden het niet prettig om buiten te werken. Niet iedereen kan even makkelijk met het spontane contact omgaan wat je dan hebt.” Zo kreeg hij het idee om graffiti te gebruiken om bestaande kunstwerken te vergroten, in samenwerking met kunstenaars die streetart maken. Hij kwam uit bij Marijn Gronert, die vaker muurschilderingen maakt en goed overweg kan met een spuitbus. Het eerste graffitikunstwerk is sinds september vorig jaar te zien op een muur in de Keilewerf, in het Merwe-Vierhavengbied.

Lijnbaan

Dit weekeinde legde Gronert de laatste hand aan het eerste graffitikunstwerk op de Lijnbaan. Landegent: ,,Het is voor hem niet gebruikelijk om het werk van anderen op de muur aan te brengen, maar voor dit project maakt hij graag een uitzondering. Door aan de muurschildering een portret toe te voegen van de kunstenaar, Edward Teeuw, heeft hij er toch een eigen draai aan gegeven.”

Jamin

Teeuws werk, waar een verwantschap met Afrikaanse kunst in zichtbaar is, kan sinds zaterdag bewonderd worden op de Lijnbaan, op de rolluiken en nabijgelegen muur van snoepwinkel Jamin. Landegent is trots op het feit dat de schildering in principe permanent blijft hangen. ,,Het is uniek dat oustider art een blijvend onderdeel wordt van het Rotterdamse straatbeeld.”

Felle kleuren

De muur werd hen aangeboden door de gemeente, die het project ondersteunt. ,,Jamin heeft zelf het kunstwerk uitgekozen. Met de felle kleuren heeft het een duidelijke link naar het kinderlijke, kleurrijke karakter van de snoepzaak.” Voor hem was het mooiste moment dat kunstenaar Teeuw het aandurfde om naar de onthulling van het werk te komen. ,,Daar zag hij best tegenop, maar hij heeft zijn angsten overwonnen. Dat is het mooie aan outsider art, je ziet de kunstenaars groeien van de aandacht die hun werk krijgt. Het is een dankbare taak om dat te kunnen faciliteren.”

Tips

Binnenkort wordt een derde werk gepresenteerd op de Witte de Withstraat. Landegent is op zoek naar meer Rotterdamse muren. Mensen met tips kunnen hem bereiken via: www.maison-savant.com.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar