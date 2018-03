Creatief koken met restjes

Wereldwijd verspillen we massa’s voedsel. In BlueCity, Rotterdams eigen ‘circulaire stad’, experimenteren ondernemers met reststromen. Tijdens een speciale samenwerking tussen BlueCity en filmtheater KINO wordt dinsdagavond 27 maart aandacht besteed aan voedselverspilling. Met de vertoning van documentaire Wasted! The Story of Food Waste, een speciale maaltijd van reststromen en een gesprek met onder meer foodpreneur Arabella van Aartrijk.

Leuker dan pindakaas

Maandag serveert Van Aartrijk een lunch in BlueCity, gemaakt met reststromen. Deze is vooralsnog alleen voor de ondernemers die in het voormalige tropisch zwemparadijs huizen. ,,We wilden kijken of we tijdens de lunch iets leukers konden verzinnen dan een boterham met kaas of pindakaas."

Geredde bietjes

Het bleek dat een bevriende eigenaar van Eosta, een groothandel in biologische groente en fruit vaak veel eten over had wat niet door de keuring heen kwam. ,,Bijvoorbeeld limoenen die niet groen genoeg zijn, of trostomaten die na even schudden toch loskomen van de tak.” Deze maandag stond er couscoussalade op het menu, met spliterwten, ‘geredde bietjes’ en geroosterde wortelen.

Lees verder na deze advertentie Add Arrow

Siroop

Van Aartrijk wil het liefste een cateringbedrijf beginnen waar ze kookt met reststromen. ,,Dan kunnen we de lunch ook aan mensen van buiten BlueCity serveren." Naast de lunch zijn er inmiddels ook dertig makers verzameld die de stromen omzetten in maaltijden of producten, zoals ingelegd fruit of siroop.

Creatief benaderen

Wie thuis minder voedsel wil weggooien doet er volgens haar goed aan om niet meer te koken dan nodig. ,,En als je iets overhoudt is het goed als je ingrediënten creatief benadert. De meeste graansoorten zijn geschikt voor het ontbijt, aardappelen kunnen prima in een maaltijdsalade voor tijdens de lunch.”

De speciale voorstelling in KINO begint om 19.30 uur.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar