1,6 kilometer plastic soep opgeruimd langs Schie

Karaoke is terug van nooit helemaal weggeweest. Zwartkijkers die vermoeden dat de samenleving uit elkaar valt, moeten verplicht zo’n songmarathon meemaken. Bijvoorbeeld in Cafe Aan Zet, waar een messcherpe dwarsdoorsnede van Delfshaven zich elke vrijdagavond laaft aan de karaoke-machine van Cor. Muziek verbroedert, vooral wanneer iedereen uit volle borst meezingt.

Aan Zet

De laatste sneeuw van de winter houdt de liefhebber van karaoke niet thuis. Rond tienen is Aan Zet al aardig gevuld. Cor Karaoke weet met country twee wat oudere dames te motiveren tot een opvallend soepel uitgevoerde dans. Daarna vertrouwt een bezoeker zijn liefde voor Rotterdam de microfoon toe. De zaak raakt met opzwepende intermezzo’s verder op stoom. Mede dankzij Cor die dankzij twee decennia ervaring als ceremoniemeester weet hoe je een avond stuurt.

Laserdisk

Cor Tomas (63) is als Cor Karaoke een ware legende in Rotterdam. Zo’n 20 jaar geleden begon hij in Café Tarantella in de Zwartjanstraat. Cor draaide vanaf dag één de zaak plat met zijn laserdiskinstallatie. De rest is geschiedenis.

Cor: „Tot dan organiseerde ik avonden thuis, als er wat te vieren was. Na die eerste avond vroegen meer cafés of ik langs wilde komen. En zo is het gegroeid. In die tijd werkte ik met beeldplaten, daar heb ik er nog steeds 10.000 van. Destijds was ik een van de eersten die overstapten op de laptop. Dat werkt stukken sneller. Als jij Jolene van Dolly Parton wil zingen, hoef ik alleen maar ‘Jo’ in te typen en dan springt-ie al tevoorschijn. Vroeger was ik een heel nummer lang op zoek naar de juiste plaat.

Bubbling

„Voor de rest is karaoke sindsdien maar weinig veranderd. Er kwam wel meer concurrentie bij, dus ik verdien minder dan vroeger. De muziek verandert natuurlijk wel, maar dat vind ik juist leuk.” Cors favoriete genres zijn Nederlandstalig en dance. Hij houdt vooral van alles dat swingt: salsa, meringue, bubbling, dat werk. Deze muziekstijlen komen regelmatig voorbij in het volkse Café Aan Zet in Delfshaven. Daar ‘draait’ hij al acht jaar elke vrijdagavond.

Ingekort

Cor: „Alles komt daar binnen, de hele wijk en genoeg mensen van daarbuiten. Elke week is anders.” Soms gaan liedjes hem vervelen. “Paradise by the Dashboard Light, veel te lang! Maar ook For the Good Times van Al Green. Dat nummer duurt bijna zeven minuten en wordt elke week gezongen. Ik heb die plaat onlangs ingekort tot drie minuten.”

Feyenoord

Cor wil niet dat mensen te veel ballads achter elkaar zingen. „De boel moet af en toe even lekker opgeschud worden. Gelukkig willen mensen regelmatig Rotterdam- en Feyenoord-liedjes zingen. En worden er op een avond geen Feyenoord-liedjes aangevraagd, dan doe ik het zelf wel. Het is mijn cluppie!”

Salon Tropica

Het valt Cor Karoake op dat jonge mensen een voorliefde voor oudere muziek hebben. „Het gaat om de periode van pak ’m beet van de jaren 70 tot 90.” Cor Karaoke ziet dat mensen voor zijn aanpak vallen en regelmatig terugkomen. „Ik heb net een nieuwe installatie, alles klinkt weer helemaal perfect. Dat vinden bezoekers ook fijn.” Op dinsdag of donderdag gaat Cor regelmatig zelf zingen in Salon Tropica in het Oude Noorden. „Daar probeer ik dan nieuwe nummers uit. Zo zie je maar, ik heb echt van mijn hobby mijn werk gemaakt.”

Cor Karaoke, elke vrijdag vanaf 22.00 uur in Café Aan Zet (Schiedamseweg 1) en elke zaterdag in Café The Buccaneer (Doklaan 43)