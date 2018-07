De relatietip die Barack Obama aan iedereen geeft

Mocht Barack Obama ooit een drastische carrièreswitch willen maken - de voormalig president laat zich nu voornamelijk inhuren als spreker - dan kan hij altijd nog relatieadvies gaan geven.

In zijn boek Yes We (Still) Can beschrijft voormalig communicatiedirecteur van Obama Dan Pfeiffer een gesprek dat hij met zijn werkgever had op de laatste dag in het Witte Huis.

Drie vragen

Pfeiffer vertrouwde Obama toe dat hij samenwoonplannen had met zijn vriendin Howli Ledbetter. Hierop zei zijn baas: „Ah, dus zij is de ware? Hier is het advies dat ik iedereen geef over het huwelijk.” Dat advies bestaat uit drie vragen aan jezelf die je met een positief antwoord moet kunnen beantwoorden.

De eerste: vind je hem of haar interessant? „Je gaat meer tijd met deze persoon doorbrengen dan met wie dan ook ter wereld en er is niets belangrijker dan altijd willen horen wat zij van dingen vindt”, verklaarde Obama. Vragen nummer twee en drie zijn: maakt hij / zij je aan het lachen en denk je dat hij of zij een goede ouder zal zijn?

De ware

„Het leven is lang. Dit zijn de dingen die echt het verschil maken op de lange termijn”, aldus Obama tegen Pfeiffer. Toen laatstgenoemde antwoordde dat hij zijn vriendin heel erg interessant vindt, dat ze grappiger is dan hij en dat ze een geweldige moeder zal zijn, antwoordde de president: „Klinkt alsof ze de ware is.” Pfeiffer en Ledbetter zijn in oktober 2016 getrouwd.