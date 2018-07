50 'Je seksvideo stond ook op die harde schijf'

Sam bleef maar doorgaan met kusjes geven, terwijl ik een huilende Jessie aan de telefoon had. De lippen van Sam had ik gemist, maar ik moest hem toch wegduwen. Die kusjes kwamen zo wel. Jessie was in totale paniek en ik wilde mijn aandacht bij mijn beste vriendin houden.

,,Het.. het is weg Maud. Alles is weg!” jammerde Jessie. Ik had zo met haar te doen. Een paar dagen geleden zat ik zelf huilend op het politiebureau. ,,Rustig maar lief, het kom goed. Wat is er weg?” zei ik. Ik kende mijn beste vriendin door en door, maar ik had geen idee waar ze het nou over had. Zou het haar knuffelbeer zijn, dagboek, sieraden? Of had ze het misschien over die USB-stick met pikante foto’s? Nee dat was niks voor Jessie, die zou dat nooit doen.

,,Mijn eindopdracht! Die stond op een harde schijf en die zat in mijn Michael Kors tas en die is dus ook weg! Wat moet ik nou?! Ik had niets op mijn laptop staan. Maud, het is weg! Bloed zweet en tranen voor die opdracht! Harde schijf weg en mijn lieveling tas! Verdomme.”



Er popte allerlei vragen bij mij op. Hoezo bewaar je een eindopdracht op een harde schijf en niet op je laptop? Waarom mail je een opdracht niet naar jezelf? En waarom neemt een dief wel een tas mee, maar heeft laat je een laptop liggen. En hoezo komt Jessie hier nu pas een dag later achter? Ik slikte mijn vragen in. Jessie, zat op het bureau voor een verhoor, ze zat vast niet te wachten op een tweede vragenvuur. Als je in een stress situatie zit heb je geen zin in vragen, maar wil je alleen hulp en lieve woorden. ,,Jes, waar ben je? Ik kom naar je toe!”

Jessie zat op het bureau bij het Leidseplein. Ze moest nog allerlei formulieren invullen, maar zou met een uurtje klaar zijn. ,,Ik kom er aan, tot straks.” Ik legde mijn telefoon neer en ging op zoek naar Sam. Hij was al uit bed en waarschijnlijk hing hij rond in de keuken. Het was de afgelopen dagen zo warm geweest en mijn kamer had verdacht veel weg van een sauna.

Ik was vergeten hoe zorgzaam Sam was. En sexy. Al was ik dat niet vergeten eigenlijk. 'ZorgSam' stond in zijn boxer smoothies te maken. Toen we nog huisgenoten waren maakte hij deze sapjes ook altijd voor me. Sam had een framboos/blauwe bessen sapje voor me gemaakt, een van mijn lievelings. Maar nog voordat ik een slok kon nemen begon Sam me alweer te zoenen. Ik was duidelijk niet de enige die onze seks had gemist.

Mijn huisgenoten waren allemaal al naar school of werk en ik wist dat we het huis voor onszelf hadden. Ook in onze keuken liepen de temperatuur flink op. Sam had ijsblokjes gepakt en liet die langzaam in mijn shirtje glijden. Daarna trok hij mijn shirt uit, tilde me op en droeg mij naar de badkamer. Ik voelde me net een prinses! Sam was zichtbaar sterker geworden. Ik had al het vermoeden toen hij uithaalde naar Fredje. Terwijl ik mijn benen om zijn heupen klemde zoende we en beende onze weg naar de badkamer. Onder de douche hadden we opnieuw heerlijke seks. Deze sekspartij duurde iets langer dan 5 minuten. Het had van mij nog uren mogen duren, maar ik kon mijn beste vriendin niet laten wachten.

Ik griste snel een jurkje uit mijn tas, deed wat mascara op en gaf Sam een zoen. Sam was vrij en hij zou in mijn huis blijven. We hadden nog niet echt de tijd gehad om te praten, dus dat zouden we vanmiddag doen.

Ik kon de weg naar het politiebureau inmiddels dromen. Tot twee maanden geleden was ik nog nooit echt op het politie bureau geweest en nu kwam ik er wekelijks. Voordat ik het politie bureau binnenliep, haalde ik nog even twee cappuccino’s bij De Koffiesalon. De koffie op het bureau was niet te zuipen en ik wist dat Jessie van goede koffie hield.

Toen Jessie naar buiten kwam gelopen moesten we allebei lachen. Een soort zenuwen lachtje. En ook Jessie kon zo mee doen aan een Kung-Fu panda film, want haar mascara zat overal. Behalve daar waar het hoorde, op haar wimpers. We liepen wat over de grachten en Jessie deed haar verhaal.

Jessie had de afgelopen twee maanden heel hard gewerkt aan een eindopdracht voor haar studie European Studies. Ze stond er niet al te best voor en met dit verslag hoopte ze alsnog haar propedeuse te kunnen halen. Haar laptop was nogal oud dus ze had de afgelopen dagen (en nachten) doorgebracht in de Universiteits Bibilotheek. Jessie had gewerkt op computers in de UB en daarom zette ze telkens haar werk op een harde schijf. Het leek mij eerlijk gezegd veel verstandiger om alle teksten ook naar jezelf te mailen. Maar ik vond dit nog niet het moment om het aan Jessie duidelijk te maken, aangezien de tranen alweer in haar ogen stonden. ,,Er moet een mogelijkheid zijn om je bestanden terug te halen Jes. Alles zweeft tegenwoordig rond in de cloud. We gaan naar de UB en vragen of die ICT mannetjes er naar kunnen kijken. Er staat vast ergens iets op een schijf!”

Ik had Jessie in tijden niet zo in paniek gezien. ,,Ja maar Jes er is nog wat.. ik had laatst ook een back-up gemaakt van mijn telefoon en de heb ik ook op die harde schijf gezet. Gelukkig staan al mijn foto’s nog op mijn telefoon hoor, dus die heb ik nog.”

,,Nou dan is dat een probleem minder Jes.” Jessie begon weer te huilen. ,,Nee Maud, je snapt het niet. Ik heb ook een back-up gemaakt van mijn WhatsApp geschiedenis en daar stond alles in. Alles. Ook jouw filmpje. Het seksfilmpje van Levi en jou. Dylan had die toen als eerste naar mij gestuurd, weet je nog? Ik had er nooit meer bij stil gestaan, Maud! Maar net op het bureau moest ik beschrijven wat er allemaal op die harde schijf stond en toen dacht ik er aan.”

Top dit! De cliffhanger van Goede Tijden, Slechte Tijden is er niks bij. Mijn seksvideo staat op een harde schijf die is gestolen. What next? Voor je het weet sta ik op het world wide web! In probeerde mijn gedachtes stil te zetten er gingen honderden scenario’s door mijn hoofd.

Ik kon niet boos zijn op Jessie, maar was wel boos op de hele situatie! Op Levi, op de gore streken van Fredje en op de dief die had ingebroken bij Jessie! Het enige wat me op de been hield waren de gedachtes aan Sam. Mijn gevoel was heel sterk, sterker dan de vorige keer en niets dat dat tegen kon houden. Geen popi-jopi boys als Levi, geen losers als Fredje en ook geen exen zoals Jelle. Waar ik trouwens verdacht weinig van had gehoord de laatste tijd.

Het leek mij het beste om hoop te houden. Ik ging er van uit dat we Jessie haar opdracht wel terug konden halen. En ik hoopte met heel mijn hart dat de dief die harde schijf had weg gegooid.

We haalden even snel een bagel bij een nieuw tentje en daarna liepen we verder naar de UB. Jessie had zich ondertussen een beetje opgefrist, want met die zwarte panda ogen, zou niemand haar serieus nemen. Jessie deed haar verhaal bij de receptie van de UB en er werd iemand van ICT gebeld. Ik snap trouwens wel waarom iedereen in de UB gaat zitten. Het is een verzamelhonk van mooie mensen! Meisjes zien er uit alsof ze naar een festival gaan en er lopen ook heel wat knappe jongens rond. Ik was lekker mensen aan het kijken en vergat de tijd.

Totdat er een jongen onze kant op kwam lopen. ,,Tom, wat doe jij hier nou?!” ,,Eh, jullie zochten iemand van ICT, zei hij droog."