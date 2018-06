Waarom liefde op de werkvloer zo logisch is

Een profielfoto van enkele jaren geleden, een begeleidende tekst over je „spontane karakter” en een zere duim van het naar links swipen: geen wonder dat daten anno 2018 iedere keer op een teleurstelling uitloopt. We moeten weg van Tinder en weer gaan ‘retrodaten’, vinden de eigenaren van datingbureau Here I am.

Gerda Schoot en Nicolette Veltkamp runnen het datingbureau. „Het is echt retrodaten: je naam komt in een kaartenbak, niemand kan zien wie er ingeschreven staat en je hoofd staat niet op een of andere site. Het is volledig persoonlijk”, vertelt Schoot.

Bij de dames van Here I Am hoef je niet aan te komen met een gemaakt verhaal over je leuke en spontane karakter. „We voeren een uitgebreid intakegesprek en kijken daarbij echt hoe iemand in elkaar zit. Waar zit diegene in zijn proces, wat heeft hij of zij meegemaakt in vorige relaties en waar ben je aan toe? Er komt een stukje coaching bij kijken.”