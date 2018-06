Lager libido dan je partner? Zo ga je ermee om

Wil jij minder vaker seks dan je partner? Dan is het beter voor je relatie om dat eerlijk te zeggen dan diegene een plezier te doen en toch samen tussen de lakens te duiken.

Een nieuwe studie gepubliceerd in the Journal of Social and Personal Relationships laat zien dat het op een vriendelijke manier uitleggen dat je er vanavond geen zin in hebt, echt niet slecht is voor je relatie - al voelt dat soms zo, wanneer je je geliefde wel vaker afwijst.

Vriendelijke afwijzing

Wat zeg je dan bijvoorbeeld? „Ik vind je heel aantrekkelijk, maar ik heb vanavond geen zin in seks. Vind je het goed als we het een andere keer doen?” Uit het onderzoek bleek dat deze aanpak geen negatieve gevoelens over de relatie teweegbracht.

Uit het onderzoek bleek dat het hebben van seks op het moment dat een van de twee partners daar geen zin in had, logischerwijs een positief effect had op de seksuele tevredenheid. Op de lange termijn bleek echter dat dit gedrag - door de onderzoekers omschreven als vermijdingsgedrag - een negatief effect had op de tevredenheid van beide partners over de relatie.

Het hebben van een minder hoog libido hoeft dus geen probleem te zijn, maar de manier waarop je daar samen mee omgaat, maakt dus wel uit.