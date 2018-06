Envelopje? Vraag eens een huwelijksreis cadeau

Veel bruidsparen vragen geld als bruidscadeau - dat is helemaal niet gek - maar dat envelopje op de uitnodiging blijft toch een punt. Daar is een leuk alternatief voor: door een digitale cadeaulijst samen te stellen, kun je ook een ervaring als cadeau vragen. Bijvoorbeeld een lekkere massage tijdens je huwelijksreis of een diner bij een sterrenrestaurant.

Marion Dieleman en Evelien Dieleman, tante en nicht, zetten een paar jaar geleden samen familiebedrijf pluQ op. De aanleiding hiervoor was hun ongenoegen over dat envelopje dat telkens weer terugkeerde op uitnodigingen van bevriende bruidsparen. „Dat moet leuker kunnen, voor zowel het bruidspaar als de genodigden, dacht wij”, vertelt Marion Dieleman.

Ervaringen in plaats van spullen

Na onderzoek te hebben gedaan kwamen ze erachter dat de meeste bruidsparen met het gekregen geld het liefst hun huwelijksreis financieren. „Het is min of meer geaccepteerd om geld te vragen, maar de laatste jaren zijn bruidsparen en ceremoniemeesters meer en meer op zoek naar leuke alternatieven.” Daar past de digitale cadeaulijst helemaal bij.

Ervaringen geven in plaats van spullen, is echt iets van nu en vooral iets wat veel jonge mensen doen, vertelt Dieleman. „Zo beheren we ook cadeaulijsten voor mensen die hun 25-jarig huwelijksjubileum vieren en je ziet dat zij eerder om cadeaus vragen. In de groep tussen 25 en 35 jaar oud, vraagt 90 procent van de bruidsparen om een ervaring.”

Hoe werkt het?

Bruidsparen in spé kunnen zelf hun cadeaulijst samenstellen. Dat werkt in feite op dezelfde manier als de fysieke cadeaulijsten die je bij winkels kunt neerleggen, zoals je vast wel eens in Amerikaanse films of series hebt gezien: ‘we’re registered at…’. Maar dan online. Wat staat er dan op die cadeaulijst? Nou, bijvoorbeeld losse onderdelen van de huwelijksreis zoals een dineetje op het strand, maar ook een fles zonnebrand of een (gedeelte van een) vliegticket. Cadeaus van dergelijke omvang kunnen dus ook heel goed door vriendengroepen of gezinnen worden gegeven.

Maar het kunnen ook spullen zijn. Zo kan Dieleman zich ook een bruidspaar herinneren dat hun complete tuin inrichtte met de cadeaulijst van pluQ. „En we hadden een stel dat vroeg om twee fietsen, die ze volledig ontleed hadden in bellen, een spatborden en zadels.” Die krijgen ze dan natuurlijk niet echt: de bruidsparen ontvangen het cadeaugeld en kunnen er zelf de onderdelen van de huwelijksreis of gewenste spullen van kopen.

Het bedrag

Hoeveel geld moet je eigenlijk uitgeven als bruiloftsgast? Dat mogen genodigden helemaal zelf bepalen, vindt Dieleman. „Ben je de hele dag uitgenodigd, of mag je alleen op het feest komen? Daar kun je natuurlijk zelf over nadenken. Doorgaans wordt er 25 tot 75 euro uitgegeven aan een cadeau. Belangrijker vinden wij het echter dat het een bedrag is wat je wilt en kunt geven.” Wil je wat minder geven en voel je je daar toch niet zo senang bij, dan heb je geluk als het bruidspaar in kwestie met een cadeaulijst werkt. „Wij raden hen aan om cadeaus op te delen in stukjes van 10 of 25 euro, zodat mensen zelf kunnen kijken hoeveel ze bijdragen.”

Tot slot: zijn verrassingen dan helemaal uit den boze? Nee hoor, vindt Dieleman. „Maar houd wel het bruidspaar in gedachten. Bedenk heel goed of zij echt iets aan het cadeau hebben.” Wat ook steeds meer voorkomt, is dat de ceremoniemeesters de cadeaulijst samenstellen en op de bruiloft aan het bruidspaar aanbieden. Dieleman: „Dat levert vaak creatieve en mooie dingen op. Bijvoorbeeld een fotoboek van de trouwdag of cadeaus die heel specifiek voor een van de twee zijn: zoals een massage voor de bruid, een avond drinken met vrienden voor de bruidegom of echt (bijna) de hele huwelijksreis. Dan behoud je toch dat verrassingseffect.”