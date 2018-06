49 Ik denk dat de seks maar vijf minuten duurde

Als Sam oude bekende Fredje in het Oosterpark een beuk verkoopt, lopen de gemoederen hoog op. Tijdens een lekker potje tongen met Maud wordt Sam aangehouden door de politie en meegenomen als verdachte van mishandeling. Fredje blijkt een hersenschudding te hebben. Maud, totaal in paniek, besluit na een halve nacht op het politiebureau maar eens op huis uit te gaan, al moet Sam blijven. Maar dan blijkt ze wel tien keer gebeld te zijn door haar beste vriendin Jessie, die haar dringend nodig blijkt te hebben...

Als een soort verlepte holbewoner kom ik even later halsoverkop bij Jessie binnengestormd. Ik kijk verwonderd om mij heen. Overal liggen spullen op de grond. Een kapotte spiegel (ojee, zeven jaar ongeluk…), het ondergoed van Jessie (variërend van La Perla tot Snoopy strings uit ons tweede jaar van de middelbare toen je net strings ging dragen), haar aantekeningen van college… Het is één grote ravage. En middenin die ravage zit Jessie snikkend op de grond.

,,Waarom wordt er nou toch bij mij ingebroken? Ik ben altijd zo voorzichtig”, zegt ze jammerend terwijl ik een arm om haar heen sla. ,,Rustig maar Jes… het komt allemaal goed. We gaan aangifte doen en dan zoeken we uit wat je mist en komt het allemaal goed.”

Ik probeer me groot te houden, maar ik geloof dat de stoere Maud inmiddels ergens op een kerkhofje begraven ligt tussen de Maud die ooit bij een studentenverening zat en haar slipje uittrok voor uitschot als Fredje en de Maud die nog nooit in haar leven seks had gehad, keurig op het VWO zat, als stoutste ooit illegaal een fles Boswandeling met Jessie soldaat had gemaakt en vervolgens de hele voortuin vol kotste, tot groot leedvermaak van mijn ouders. (Daarna heb ik overigens jaren niet meer gedronken).

Wat zou ik die laatste Maud trouwens graag reïncarneren. Hoe fijn zou het zijn als het grootste ding waar ik mij zorgen om moest maken gewoon een 6,5 voor SO Duits zou zijn, in plaats van een persoonlijke sextape, een gefreakte (en uitermate onaantrekkelijke) ex-scharrel en een vriendje dat – dankzij die uitermate onaantrekkelijke ex-scharrel van mij – nu om vier uur ’s nachts in de cel zat? Nou heel fijn, maar daarvoor in de plaats zat ik nu met mijn beste vriendin middenin de grootste zwijnenstal die je je kunt voorstellen. Kei-hard te janken.

Na een kwartier ongeveer begonnen onze kleine Niagra Falls te veranderen in kabbelende beekjes. ,,Trouwens, wat zie jij eruit”, mompelde Jessie, terwijl ze zich zo goed en zo kwaad als ze kon een weg baande door de rommel na ons potje grienen. Ik deed een korte versie uit de doeken van wat zich eerder die dag allemaal had afgespeeld. ,,Ongelooflijk”, zegt Jessie met grote ogen. ,,En het is niet eens vrijdag de 13.”

We besloten de boel eventjes te laten voor wat het was en de volgende ochtend pas de politie te bellen, als we wakker waren. Ik had voor nu wel eventjes genoeg politiepanden van binnen gezien en agenten gesproken. Jessie ging met mij mee en kroop gezellig bij mij in bed op mijn kamer. Hoewel het alweer licht werd toen we eindelijk in slaap vielen, was het eigenlijk wel weer eens gezellig om samen met mijn bestie te tukken. Oké, de omstandigheden waren ietwat kut, maar dit was veel te lang geleden. ,,Laten we, als dit allemaal achter de rug is een vakantie boeken met zijn tweeën?”, stelde Jes voor, vlak voordat haar ogen dichtvielen. En ik kon alleen maar knikken, ja mompelen en wegdromen bij het idee.

Een paar uur later (al voelde het als minuten) werd ik wakker van het zoemende geluid van mijn telefoon. Slaperig nam ik op, terwijl ik mij omdraaide om te kijken waar Jes gebleven was. Die was denk ik al naar het politiebureau, want naast mij lag niks of niemand anders dan enkel een verdwaalde oude sok op een leeg stuk matras.

,,Met Sam, ik sta voor je deur!”, zei mijn grote liefde verrassend vrolijk aan de lijn. In mijn slaapshirt deed ik open en voordat ik het wist werd ik opgetild door Sam, die mij gepassioneerd begon te zoenen en mij terug het huis in droeg. ,,Sam, wat doe je?”, riep ik geschrokken, maar ook meteen een tikkeltje opgewonden. ,,Afmaken waar ik gisteren aan begonnen was”, gromde hij, waarna hij mij de kamer in nam en de deur achter zich dicht trapte.

Ik denk dat de seks maar vijf minuten duurde, zo opgewonden waren we beiden na al die spanning en langdurige tijd zonder elkaar. Maar het waren de vijf beste minuten van de afgelopen weken. Hijgend lagen we in elkaars armen en zonder iets te zeggen kriebelde ik met mijn vingers over Sam zijn armen. Het vervolg van zijn politieavontuur bespreken we zo wel, dacht ik zo. Nu wil ik gewoon even niks, behalve me even weer gelukkig voelen.

Maar terwijl ik daar als een prinsesje in de armen van mijn droomprins lag, wist mijn telefoon het moment weer eens te verpesten. Het leek g*dverd*mme de tablet of terror uit Ex On the Beach wel!

Hoewel de neiging om niet op te nemen groot was, kon ik het niet maken tegenover Jessie die de beller aan de andere kant van de lijn bleek te zijn. ,,Ha Jes, waar ben je nu?” zei ik terwijl Sam mijn zachtjes in mijn nek kuste.

Ik hoorde Jessie jammeren aan de andere kant van de lijn. ,,Maud, je gaat het niet geloven. Het is weg…”