'We moeten praten over échte seks, niet Temptation'

Van #foodporn tot #sporno (sporten ter vervanging van seks): de seksuele revolutie is aan veel verandering onderhevig. Trendwatchers Jeanneke Scholtens en Mabel Nummerdor schreven er een boek over. „Ons boek moet van het nachtkastje en óp de koffietafel. We moeten meer over seks praten.”

Niet dat er niet al héél veel over seks gepraat wordt, vinden beide schrijvers. „Seks is overal. Van internetporno tot Temptation Island, reclames tot toneelvoorstellingen: veel ademt seks. Maar is dat ook hoe het wérkelijk gaat? Ons boek is deels ook een oproep aan de Endemol en televisiemakers: ga je ook eens met échte seks bemoeien, laat het niet aan de porno-industrie over. Dokter Corrie bijvoorbeeld, dát zijn programma’s waar we iets aan hebben.”

Seks met robots

Scholtens en Nummerdor besloten dat het tijd werd om hun werk als trendwatcher te combineren met onderzoek naar trends op seksgebied. „Kijk naar Facebook, ineens was het er met alle

bijkomstigheden die we niet hadden voorzien. De toekomst kan je overvallen. Daarom vonden wij het belangrijk om toekomsten te schetsen, zodat je in het hier en nu de juiste keuzes kunt maken. Er kan zoveel, van virtual reality-porno tot seks met robots. De toekomst van seks is echt niet zo onzeker. De vraag is alleen: wil je het ook allemaal?”

De technologisering van seks vinden de onderzoekers soms „verwarrend”. „Er bestaan haptische bodysuits, waarmee je op afstand de liefde kunt bedrijven met iemand aan de andere kant van de wereld. In je hersenen wordt dat opgeslagen als een echte herinnering. In Japan kiezen mensen dit soort online-sekservaringen al boven de realiteit. De vraag die je kunt stellen is: haal je dan niet de menselijke maat eruit?”

Metoo

Technologie wordt ook gebruikt in huidige nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij. De Metoo-beweging, bijvoorbeeld. „Er bestaat nu een app: legal flings. Daarmee kun je met elkaar afstemmen ‘of je good to go’ bent. Seks met wederzijdse instemming.” Op zich een goede ontwikkeling, denken beide auteurs, maar mét een belangrijke kanttekening. „Zolang de app een aanleiding is om dat gesprek te voeren, prima. Maar als de app dat gesprek gaat vervangen, is dat niet best.”

Want, zo vinden beide trendwatchers, het moet leuk blijven om met elkaar het gesprek aan te gaan en dé vraag te stellen: „Zullen wij het met elkaar doen?” Scholtens: „Het hof maken en verleiden mag niet verloren gaan.”

Holy Fuck

Het laatste hoofdstuk van het boek is dan ook een oproep geworden aan de lezer. „We willen ervoor waken dat mensen straks helemaal geen seks meer willen. Als technologie ervoor kan zorgen dat seks niet meer nodig is voor voortplanting en jongeren de virtuele wereld boven de echte wereld verkiezen, waar gaat het dan naartoe? De Holy mag niet uit de Fuck verdwijnen!”

Vanaf donderdag 31 mei ligt het boek Holy Fuck, op expeditie naar de toekomst van seks in de winkels.