Vijftigplussers daten massaal online

Een profielfoto van enkele jaren geleden, een begeleidende tekst over je „spontane karakter” en een zere duim van het naar links swipen: geen wonder dat daten anno 2018 iedere keer op een teleurstelling uitloopt. We moeten weg van Tinder en weer gaan ‘retrodaten’, vinden de eigenaren van datingbureau Here I am.

Gerda Schoot en Nicolette Veltkamp runnen het datingbureau. „Het is echt retrodaten: je naam komt in een kaartenbak, niemand kan zien wie er ingeschreven staat en je hoofd staat niet op een of andere site. Het is volledig persoonlijk”, vertelt Schoot.

Bij de dames van Here I Am hoef je niet aan te komen met een gemaakt verhaal over je leuke en spontane karakter. „We voeren een uitgebreid intakegesprek en kijken daarbij echt hoe iemand in elkaar zit. Waar zit diegene in zijn proces, wat heeft hij of zij meegemaakt in vorige relaties en waar ben je aan toe? Er komt een stukje coaching bij kijken.”

Nicolette Veltkamp en Gerda Schoot

Quick win

Die verdieping blijkt nodig in de tijd waar digitaal daten de norm is. „Op Tinder zijn profielfoto’s gefotoshopt, gebruiken mensen foto’s van toen ze jaren jonger waren en teksten die niet echt bij hen passen. Het zijn dateprofielen voor the quick win, en anders schuiven we weer door. Of de ander heeft naast jou met nog vier anderen contact, zonder dat jij het weet. We horen hier vreselijke verhalen”, aldus Veltkamp.

Na een intakegesprek, het invullen van een uitgebreide vragenlijst en daaropvolgend een feedbackgesprek met de dames van Here I Am, kan het dan eindelijk gebeuren: de date. Maar hoe uitgebreid je ook screent, die chemie tussen twee mensen kun je toch eigenlijk niet regisseren?

„We kunnen heel veel, op basis van kennis en ervaring, maar inderdaad: de chemie tussen mensen blijft soms een raadsel. Soms doet die ene glimlach het, of een bepaalde geur. Dat kunnen we niet regisseren. Maar we kunnen wel mensen bij elkaar vinden die met elkaar kunnen leven. Dat bepalen we niet aan de hand van gemeenschappelijke interesses, maar aan hoe iemands energie is, wat je drive is. Wij weten van tevoren al dat de mensen die we bij elkaar zetten bij wijze van spreken met elkaar kunnen samenwonen. Alleen of die seksuele aantrekkingskracht er is, dat blijft afwachten.”

Kroeg

Alleen daarom al moeten we van Tinder af en weer de kroeg in, denken de matchmakers. „Het voordeel daarvan is dat je ziet hoe iemand kijkt, lacht en doet met zijn vrienden. Swipen is reageren op een foto: het zegt helemaal niéts.”

Maar ja, niet iedereen wil in zijn eentje de kroeg in en als je op een bepaalde leeftijd bent, is het soms niet meer zo gemakkelijk als vroeger, merken Schoot en Veltkamp. Want hoe weet je nou of die leuke man of vrouw aan de bar eigenlijk wel vrijgezel is of openstaat voor een nieuwe relatie?

„En dan komen ze naar ons. Wij zijn ook een leuke kroeg, maar dan met gelijkgestemden. We moeten af van het idee - vaak door mannen gedacht - dat het gek is om hulp te zoeken in de liefde. Voor elk probleem huren we een zakelijk expert in en voor onze administratie betalen we een boekhouder. Waarom zouden we voor de liefde ook niet hulp zoeken van een expert?”