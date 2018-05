Preutse jeugd treuzelt met neukprimeur! Wat nu?

Eens in de zoveel tijd komen er verhalen naar buiten dat onze toekomstige generatie 'reddeloos verloren' is. De jeugd doet bepaalde zaken anders dan vroeger en dit is vanzelfsprekend per definitie een 'verschrikkelijke ontwikkeling'. Wat is er met de nieuwe generatie aan de hand? Zijn ze losgeslagen? Gebruiken ze te veel drugs? Zijn ze massaal crimineel? Nee, integendeel. Ze zijn juist erg tam.

De gemiddelde leeftijd waarop iemand voor het eerst geslachtsgemeenschap heeft stijgt al jaren. Uit een groot Amerikaans onderzoek blijkt dat 1 op de acht 26-jarigen nog maagd is, dit was in 2012 slechts vijf procent. Ook in Nederland beginnen jongeren steeds later met seks. Hoe kan dit? En is dit erg? Metro sprak met seksuologe Astrid Kremers van sexuoloog.nl.

Maken smartphones tieners preutser? ©ANP

Schuld van sociale media

„Ook in Nederland beginnen jongeren steeds later aan geslachtsgemeenschap", legt Kremers uit. „In 2012 gebeurde dit voor de eerste keer gemiddeld toen iemand 17 was, vijf jaar later in 2017 is de gemiddelde leeftijd gestegen naar 18. Het onderzoek van Seks onder je 25ste bevestigt het beeld van het Amerikaanse onderzoek."

Een deel van deze stijging is te verklaren door het feit dat deze leeftijdsgroep is opgegroeid met sociale media en makkelijk toegankelijke porno. Hoewel jongeren steeds makkelijke toegang hebben tot digitale erotische beelden, leidt dit juist niet tot meer fysieke ontmoetingen. Sterker nog: de drempel voor een tiener of jonge twintiger om 'offline' op iemand af te stappen die hij of zij leuk vindt, is juist verhoogd."

„Op sociale media wordt het leven vaak nét even iets mooier gemaakt dan het eigenlijk is. Alleen de allermooiste selfies en de meest jaloersmakende belevingen, belanden op deze kanalen." Deze continue stroom met hoogtepunten van het leven van honderden anderen, kan ervoor zorgen dat de gebruikers onzeker worden over hun eigen leven. „Ze kunnen faalangst ontwikkelen en meer onzeker worden over hun eigen lijf. Ook de angst dat intieme privébeelden op diezelfde sociale media verspreid worden, zorgt voor remmingen.""

'De eerste keer' wordt volgens Kremers steeds belangrijker gevonden. „Eerder dan vorige generaties wil een meerderheid van de jongeren hun eerste keer meemaken in een vaste relatie ."

De lingeriecatalogus van de 21ste eeuw ©ANP

Porno maakt preuts

Toen het internet nog niet zo erg was ontwikkeld, was de drempel om pornografische beelden te bekijken een stuk hoger. Twintig jaar geleden koesterden sommige tienerjongens een lingeriecatalogus om aan hun trekken te komen. Dit is nauwelijks meer voor te stellen. Tegenwoordig heeft iedereen met een internetverbinding toegang tot een eindeloze hoeveelheid porno. „In de porno is alles nep, penissen en borsten zijn groter, de scenes worden op een bepaalde manier gefilmd zodat je alles 'ziet'. Ook onrealistische schoonheidsidealen zijn in dit soort films de standaard."

Een normaal lichaam heeft helemaal geen perfecte schaamlippen, een erecte pornopenis van 23 centimeter, een bolle Kim Kardashian-kont of een strakke blokjesbuik die zo op de cover van de Men's Health zo kunnen staan. De Utrechtse seksuologe meent dat mensen die na 2000 geboren zijn steeds minder 'normale' lichamen zien. „Er wordt bijvoorbeeld steeds minder gedoucht na sport of lichamelijke opvoeding op school, waardoor ze ook steeds minder andere naakte lichamen van leeftijdsgenoten zien."

De verhoging van de minimumleeftijd voor alcoholgebruik heeft bijgedragen aan de treuzelende jeugd. „Veel jongeren hebben hun eerste seksuele ervaring onder invloed van alcohol. Alcohol neemt de remmingen weg en kan ervoor zorgen dat je sneller op iemand afstapt, dit met alle gevolgen van dien", meent Kremers.

Komt het nog goed met de nieuwe generatie?©ANP

Verloren generatie?

Is de nieuwe generatie vanwege de porno en sociale media verdoemd? Astrid Kremers zegt dat er geen reden is om je veel zorgen te maken. „Een verhoging van de gemiddelde leeftijd van de eerste keer is oké, zolang de eerste keer voor beiden maar plezierig is. Wat het onderzoek van Seks onder je 25ste ook laat zien, is dat 25 minners weliswaar minder vaak seks hebben, maar de seks die ze hebben wel enorm waarderen. Meer dan 90 procent zegt tevreden te zijn."

Iets langer wachten is geen ramp, maar Kremers heeft nog wel een advies voor degene die wel eens wat meer willen meemaken dan alleen een pornofilmpje. „Ga meer offline relaties aan en leer stapje voor stapje mensen die je aantrekkelijk vindt kennen. Er is niks mis met flirten en fysieke aanrakingen, mits dit natuurlijk met wederzijdse toestemming gebeurt."