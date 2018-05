Na online daten kunnen we nu ook online scheiden

Het internet is een veelvoorkomende manier om de liefde te vinden, dus waarom zouden we het niet ook gebruiken om officieel uit elkaar te gaan? Online scheiden is een serieuze optie voor stellen die in goed overleg afscheid willen nemen.

Uitelkaar.nl is een platform waarbij je online je scheiding kan regelen. Dat betekent chatten met hulpverleners, je benodigde documenten uploaden en online afspraken maken. “Wij bieden mensen de mogelijkheid om heel rustig, stap voor stap, van elkaar te scheiden”, vertelt oprichter Laura Kistemaker. “Als mensen gaan scheiden worden ze overstelpt met met informatie, moeten ze tientallen dingen regelen en afspraken maken met allerlei instanties. Wij nemen ze bij de hand.”

Samen aan de keukentafel

Kistemaker benadrukt dat voornamelijk stellen bij haar aankloppen die nog met elkaar door één deur kunnen, al is het fijn dat ze door het online proces niet alles samen hoeven te doen. “Afstand van elkaar houden werkt de-escalerend merken wij, het is voor veel exen prettig om elkaar tijdens dit proces niet continu tegen het lijf te lopen. Maar er zijn ook stellen die samen met hun laptop aan de keukentafel zitten.” Behalve de praktische dingen komen ook emotionele zaken aan bod bij het scheiden. Zo helpt een goede mindset bij het afsluiten van deze periode van je leven en versoepelt dit ook het scheidingsproces. Kistemaker: “We stellen ook vragen afkomstig uit de mediation, zoals ‘denk eens terug aan wat je ex goed deed in de opvoeding van de kinderen.”

Tijdens het scheidingsproces komen ook bij Uitelkaar.nl verschillende professionals aan bod. “Koppels krijgen een casemanager toegewezen, die te allen tijde bereikbaar is bij vragen of vastlopen. Daarnaast wordt er altijd een advocaat ingeschakeld die kijkt of alles juridisch klopt”, vertelt Kistemaker. Mensen kunnen gedurende het proces ook andere experts inschakelen, wat soms gebeurt. Bijvoorbeeld een relatietherapeut. Want, waren wij nieuwsgierig, realiseren stellen zich tijdens het scheidingsproces wel eens dat ze toch bij elkaar willen blijven?

Champagne

“Wanneer bij ons de champagne open gaat, is als mensen zeggen: ‘door jullie platform komen we weer met elkaar in gesprek en we willen het toch weer gaan proberen’”, vertelt Kistemaker. “Soms komt het dan voor dat mensen er weer over na gaan denken. We werken ook wel samen met relatietherapeuten en coaches, dus het kan dat we twijfelaars doorverwijzen. Maar heel veel mensen weten het zeker en willen hun tijd samen echt afronden.”

Bij Uitelkaar.nl willen ze stimuleren dat mensen samen afspraken maken. “We weten uit onderzoek dat als dat gebeurt, de afspraken ook beter worden nageleefd. Dat is voor ons een van de redenen om dit werk op deze manier te doen. En een groot voordeel van online scheiden ten opzichte van de traditionele manier is dat mensen zelf de regie hebben. Ze kunnen in hun eigen tempo de boel afhandelen en dingen doen wanneer ze daar emotioneel aan toe zijn”, aldus Kistemaker.

Vooral jongere mensen

Vooral de iets jongere scheiders - in de leeftijd tussen 25 en 45 jaar - klampen Uitelkaar.nl aan, vertelt Kistemaker. “Maar we zien nu een trend bij de 65-plussers. Die mensen hebben vaak volwassenen kinderen en bijna een heel leven samen achter de rug, die gunnen elkaar nog een goede tijd na de scheiding en besluiten daarom om het samen te doen.”

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar