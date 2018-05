Je collega tegenkomen op Happn? Dat hoeft niet meer

Jonge Nederlanders laten een huwelijk steeds vaker links liggen. Liever gaan ze een geregistreerd partnerschap aan of wonen ze samen zonder die officiële verbintenis. Toch zijn er nog genoeg twintigers en dertigers die een boterbriefje halen. Metro sprak er twee.

„Ik wilde altijd al in een mooie, witte trouwjurk rondlopen en mijn vriend droomde ervan om in een rode Ferrari te rijden”, vertelt Jolien van Roon (32) die op 31 augustus trouwt met Michel. Niet zozeer omdat het huwelijk een mijlpaal is in de categorie kinderen krijgen en samen een huis kopen, maar vooral omdat ze een mooi feest willen geven. „Dat we gingen trouwen, dat stond al vrij snel vast. Michel heeft me vorig jaar gevraagd.”

Pizza in plaats van taart

Het wordt geen traditionele bruiloft, vertelt Jolien. „We hebben niet gekeken naar wat erbij hoort, maar doen wat we zelf leuk vinden en geven ons geld daaraan uit.” In hun geval is dat een goede fotograaf in plaats van een extravagant bruidsboeket en pizza in plaats van taart. “Ik ben geen taarteter, dus wij snijden ‘s avonds een pizza aan.”

Een reden voor millennials om niet te trouwen, is het kostenplaatje. Dat begrijpt trouwexpert Sarah Glasbergen van ThePerfectWedding.nl wel. „Wil je bijvoorbeeld een huis kopen, dan kun je die 30 duizend euro beter besteden aan een keuken, een badkamer en toiletten.” Kost een bruiloft echt 30 duizend euro? „Het bedrag voor de gemiddelde bruiloft ligt rond de 14 duizend euro. Maar het loopt erg uiteen: sommige mensen besteden meer dan 30 duizend euro, anderen geven slechts 2000 euro aan de dag uit.”

Creatief begroten

Als je zelf kiest waar je je geld aan uitgeeft, dan hoeft een bruiloft niet extreem duur te zijn. Steeds meer bruidsparen laten het traditionele plaatje voor wat het is en bepalen zelf wat ze belangrijk vinden. Glasbergen: „Er is veel veranderd in vergelijking met vroeger, mensen gaan creatiever om met hun budget. In plaats van in een limousine verplaatst het bruidspaar zich op de fiets en er wordt minder streng naar de gastenlijst gekeken. Wat heb je eraan als oom Jan die je nooit ziet, is langs geweest? ”

Dat is ook kostentechnisch een goede oplossing, want aan elke bruiloftsgast hangt een prijskaartje. Jolien: „Wij hebben veertig daggasten en op het feest zijn er 85 mensen uitgenodigd. We willen echt alleen mensen erbij hebben die we regelmatig zien of met wie we een goede band hebben. We wilden vooral een groot feest geven om onze liefde te vieren.”

Maud en Agustin

De grote dag van Maud (30) en Agustin in Argentinië zag er compleet anders uit. Geen witte jurk, geen dure auto, wél romantiek. Al was er van een traditioneel aanzoek geen sprake: ze bedachten samen tijdens een gesprek dat ze wilden trouwen.

Een maand later voegden ze de daad bij het woord. Maud: „Mijn man is Argentijns en we leiden een gefragmenteerd leven. We reizen veel en zijn regelmatig apart van elkaar. We zochten een een romantische basis, een bepaalde stabiliteit. Tegelijkertijd had het voor ons ook iets rebels, omdat wij weinig mensen kennen die getrouwd zijn.”

Symboliek

De symboliek van het huwelijk stond voor Maud en Agustin centraal, de dag zelf vond het bruidspaar niet zo boeiend. Ze besloten het simpel te houden en er geen bakken met geld tegenaan te gooien. Gelukkig maar, want de dag verliep door een kleine ramp niet helemaal zoals gepland.

„Het gemeentehuis was afgebrand”, vertelt Maud. „En mijn papieren waren niet in orde, dus we hebben de bruiloft moeten verplaatsen. Hierdoor vond het feest, in de bar van mijn zwager, uiteindelijk plaats op de avond voordat we in de echt verbonden werd. We zijn bijna met een kater getrouwd”, lacht ze.

Een beperkt budget vindt Maud geen goede reden om niet te trouwen. Een groot feest is immers niet per se nodig om je verbintenis met elkaar en plein public te vieren. „Mijn man zegt altijd: het is net een nieuw speeltje. Je wordt ‘s ochtends wakker en denkt: hé, ik ben getrouwd. Dat is iets heel leuks.”

