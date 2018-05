Eenouderkamperen: 'Liever niet tussen de stelletjes'

Het is meivakantie en dat betekent voor veel gezinnen: kamperen. Gezellig met zijn allen in een tentje. Maar als alleenstaande ouder is het niet altijd even leuk om tussen alle stelletjes je tentje op te zetten. „Je ziet ze kijken en denken: moet je die arme meneer in zijn eentje nou zien.”

Bart Keuskamp scheidde achttien jaar geleden. Toen hij een maand later met zijn zoon (toen zes jaar oud) naar de speeltuin ging, zat hij in zijn eentje te wachten terwijl zijn kind lekker aan het spelen was. „Dat was een van de eerste dingen waar ik tegenaan liep. Later gingen we samen op vakantie naar Frankrijk en dan voelde ik me niet op gemak tussen de andere kampeerders – vrijwel altijd stelletjes. Dan leg je je kind rond een uurtje of 22.00 of 23.00 op bed, wat al rijkelijk laat is, en daarna kun je eigenlijk niet zoveel meer ondernemen.”

Dat moest anders, besloot hij al kort na zijn scheiding. Keuskamp zette het platform OuderAlleen op, deze maand bestaat de ontmoetingsplaats 18 jaar. „Daarmee verandert je perspectief van ‘hopeloos en zielig alleen’ naar ‘gezellig alleen’. Alleenstaande ouderen ontmoeten elkaar via mijn platform, of dat nou tijdens een uitje in eigen land of een vakantie op een camping is.”

Een soort Tinder voor alleenstaande ouderen dus?

„Nee, absoluut geen Tinder! Tinder een soort vleesmarkt, waarop iedereen direct gekeurd moet worden. Dat is nu juist niet het idee achter OuderAlleen. Het is een leuke manier voor alleenstaanden om een leuke dag te plannen, er is altijd wel iemand ergens in het land die iets wil doen en het leuk vindt om mensen mee te krijgen. Het hoeft helemaal niet ingewikkeld of duur te zijn: je eet een frietje, gaat een stuk wandelen. Het kan met óf zonder kinderen.”

Het platform is aangesloten bij verschillende campings in Frankrijk, België en Nederland. Deze campings zijn met hun ‘eenouderveldjes’ speciaal ingericht voor alleenstaande ouders. „Het is heel fijn, omdat je mensen om je heen hebt die hetzelfde meemaken als jij. Eigenlijk heb je een groepsvakantie, maar dan zonder de nadelen van een groep.”

Is dat voor de kinderen ook leuk?

„Juist voor hen is het heel fijn. Ze hebben meteen vriendjes en iedereen hoort erbij. Je bent bij wijze van spreken de eerste drempel al meteen over. De vaders – ja het zijn meestal de vaders – organiseren dagtripjes in de omgeving, de moeders vertellen verhalen aan de kinderen. Je hoort er meteen bij.”

Dat is niet beklemmend, vindt Keuskamp, want je hóeft niets. „Als je geen zin hebt, kun je je ook prima even terugtrekken. Maar een traditioneel gezin, laten we even zeggen: vader, moeder en twee kinderen, is vaak geslotener. Zij doen de dagtripjes en de etentjes meestal met elkaar. Met alleenstaande ouders is de dynamiek heel anders.”

En dan ontstaan er nooit romances, zo onderling?

„Het gebeurt wel, maar we richten ons er niet op. Mijn website is geen datingsite. Als mensen elkaar tegenkomen is dat natuurlijk hartstikke leuk. Maar je gaat niet op zo’n vakantie om je nieuwe liefje te vinden, dat moet zeker niet de hoofdreden zijn.”

