Vrouw slaat twee jaar alle data op van haar dates

In twee jaar tijd had ze negentig afspraakjes met 52 verschillende mannen. Over die mannen en hun dates hield ze alles bij. Maar dan ook écht alles.

Sinds 2014 noteert de Amerikaanse Carin Fishel (35) alle details van haar dates in een immense PowerPoint-presentatie, zodat ze kon illustreren wat ze had geleerd. „Ik schreef alles op: leeftijd, woonplaats, lengte, hoe we elkaar hadden ontmoet, het aantal dates, of we seks hadden, of hij kinderen wilde, of we hadden gezoend", zegt ze in een interview met VICE. Haar doel was niet zo zeer om nu een man te vinden, maar om te bereiken dat ze zich niet meer druk zou maken om het vinden van een man.

Haar allereerste bevinding? Dat ze maar liefst 334 en een half uur had gedate. Beeld je even in: dat zijn bijna 14 dagen...

Kortstondige obsessies

Fishel gaf de mannen die ze leerde kennen een cijfer van 1 tot 5. Al snel merkte ze dat ze later dat ze, ondanks dat de mannen die ze het leukste dacht te vinden een 5 gaf, het beter kon vinden met de mannen die een 3 hadden gekregen op haar lijstje. „Die mensen kunnen groeien, terwijl de vijven vaak een kortstondige obsessies waren'', zegt ze. „Het was goed om me dit te realiseren, omdat het me liet zien dat ik de vijven sneller los moest laten.''

Lees verder na deze advertentie Add Arrow

Internetdaten werkt niet

Haar onderzoek liet haar inzien dat het voor haar belangrijk is op welke manier ze iemand leert kennen. „Mensen die ik in het echt had ontmoet, vond ik leuker dan iemand die ik online had ontmoet'', vertelt ze in het interview. ''Ik denk dat dat komt omdat je op datingsites al een hoop persoonlijke gegevens moet invullen. Je weet dus al veel over een persoon voordat je hem ontmoet.'' Voor haar is internetdaten nu dan ook passé: „Het is in scene gezet en zo werkt de liefde niet.''

Hoe de liefde wel werkt, is voor Fishel zelfs na haar lange onderzoek nog een onbeantwoorde vraag. „Soms heb ik het gevoel dat ik niet weet wat liefde betekent. Ik kijk ook al tien jaar geen romantische komedie meer, omdat ik denk dat het een onrealistische kijk geeft op wat liefde is.'' Haar voornaamste conclusie? Je grote liefde vinden is totale willekeur, en dat is misschien alleen maar leuk.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar