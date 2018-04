Mannen met een bierbuikje hebben meer seks

Een nieuwe vriend: dat zoekt de moeder van Kelly Heruer voor haar 26-jarige dochter. Het Facebookbericht dat moeder Jeanine daarover plaatste gaat viral, en Kelly wordt inmiddels overspoeld met reacties van potentiële nieuwe lovers. Al is ze zeker niet wanhopig op zoek naar een nieuwe liefde.

'SCHOONZOON GEZOCHT', zo luidde de titel van het Facebookbericht van Jeanine. De kern van het bericht? Ze is het helemaal zat dat haar dochter ,,de leukste dochter van de hele wereld is, maar op de ene of andere manier vrijgezel blijft." Met haar bericht op social media wilde Jeanine eens kijken hoe ver ze daar zou komen in de zoektocht naar een leuke vriend voor haar dochter.

What you see is what you get

„Mijn dochter is 26, slim, lief, leuk, knap, ondernemend, creatief, loyaal, trouw, stout, reislustig, intelligent, heel geestig en goudeerlijk", vervolgt ze. „Ik kan gerust zeggen dat ze heel direct is. What you see is what you get (zachtjes uitgerust)."

„Heb jij toevallig een zoon, broer, een neef, een buurjongen of een bekende in jouw vriendenkring die ook maar wat aan loopt te kloten, reageer dan."

Inmiddels op privé

Het Facebookbericht dat de moeder van Kelly op haar pagina had staan is inmiddels op privé gezet, aangezien ze sinds het bericht maandagavond online is geplaatst werd overspoeld met reacties. „Maar dan bedoel ik ook echt een héleboel mannen die echt een soort sollicitatiebrieven sturen naar mijn moeder", giert Kelly.

„Het was echt bedoeld als geintje van mijn moeder. Toen ik het zag had ik haar meteen geappt. Ik had zoiets van jezus ma... We hadden elkaar die avond gesproken, elkaar lang niet gezien en het even over mannen gehad. Toen had ze dit gepost, maar dat het zo uit de hand zou lopen had ik niet verwacht."

Kelly (26) heeft geen vriend, maar haar moeder wil wel graag een schoonzoon. / Privébeeld

„Iedereen appt me", vervolgt ze. „Ik vind het een beetje overweldigend allemaal hoor. Ik krijg ontzettend leuke berichten, soms korte en soms hele lange. In andere berichten merk ik dat ze met mij willen daten enkel vanwege mijn uiterlijk. Dat is juist wat ik niét wil."

Waarom vrijgezel?

Waarom ze dan geen vriendje heeft op dit moment? „Ik date vrij weinig", vertelt Kelly. „Dat heeft er zeker mee te maken. En ik ben echt heel anders dan mannen vaak in eerste instantie van mij denken. Als je me zo ziet op het eerste gezicht denken mannen vaak alleen dat ik een sexy stoot ben die veel uit gaat, maar eigenlijk ben ik een vet grote nerd. Ik hou van leren, ondernemen en ik kijk veel documentaires. Tuurlijk ga ik ook uit, maar mijn voorkomen matcht niet met hoe ik echt ben en dat valt mannen dan vaak tegen."

Zelf is ze ook niet snel onder de indruk van een man. „Ik ga niet voor uiterlijk. Je kunt de knapste kerel voor mij zetten, maar als ik geen normaal gesprek met hem kan voeren is het snel over. Ik doe ook niet aan one night stands. Ik ben nu denk ik gewoon 2,5 jaar single omdat ik op een leeftijd ben waarop ik echt weet wat ik wel en niet wil. Ik wil voor kinderen gaan, een volwassen leven lijden en ik denk dat mannen daar bij mij vaak van schrikken. Al ben ik ook absoluut niet wanhopig op zoek hoor. Ik ben geen 40 year old virgin die nog nooit iets heeft meegemaakt. Het bericht van mijn ma is echt een uit de hand gelopen grap."

Toch op date

Of er nog reacties zijn binnen gekomen waar Kelly wel iets aan heeft? „Er zit wellicht wel iets bij", zegt ze lachend. „Maar dat zijn mannen die ik al kende of die via vriendinnen van mijn moeder gereageerd hebben bijvoorbeeld. Dat is anders. En sommige berichten van vreemden zijn ook ontzettend leuk om te lezen. Maar een raar bericht van een man die ik nog nooit gezien heb... ik denk niet dat dat hem wordt."