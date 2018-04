Datingapp Once laat vrouwen hun dates recenseren

Heel veel moeite kost het tegenwoordig niet meer, dat jaarlijkse ‘moetje’. Ja, belastingaangifte doen moet nu eenmaal en de Belastingdienst maakt het ons daarbij steeds een stukje gemakkelijker. Het meeste is namelijk al voor je ingevuld, zodat jij – netjes op tijd – voor 1 mei je belastingaangifte kunt doen.

De straat op

Hoe doen we het eigenlijk met z’n allen? Metro ging de straat op om te peilen of aangifte inkomstenbelasting doen in onze gedachten leeft en of we van plan zijn om voor 1 mei de belastingaangifte in te vullen.

Velen doen het zelf

Overigens hield de Belastingdienst over dit onderwerp ook een onderzoek onder ruim 1000 mensen. Daaruit blijkt driekwart van de aangifteplichtige Nederlanders (zonder eigen onderneming en die de aangifte niet aan een professional uitbestenden) de aangifte inkomstenbelasting zelf. Vaak alleen, soms samen met de partner, familie of vrienden. Bijna een vijfde laat het doen van aangifte over aan een bekende. De Belastingdienst maakt die aangifte zo makkelijk mogelijk, onder andere door 200 miljoen gegevens al in te vullen. Aangifte doen betekent tegenwoordig het goed controleren van die gegevens en eventueel aanvullen.

Hoe zit het bij jou?

Ook goed om te weten: om uit te vinden wat voor jou handig is bij het doen van de aangifte, doe de Belastingaangifte Quick-scan! Een snelle scan maakt duidelijk of de belastingaangifte voor jou juist moeilijk of gemakkelijk is. De Quick-scan stelt op een gemakkelijke manier jouw ‘Fiscale Life Moments’ vast. Ben je in 2017 gaan samenwonen? Heb je je in de wereld van bitcoins gestort? Heb je een nieuwe woning? Uiteindelijk krijg je een advies op maat dat je helpt je belastingaangifte te doen op www.belastingdienst.nl/aangifte. Op tijd, juist en volledig.

