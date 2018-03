Tinder uitgespeeld? Dit zijn 5 leuke alternatieven

Tinder uitgespeeld? Of ben je wel klaar met dat saaie geswipe door steeds weer dezelfde profielen? Wij zetten vijf alternatieven voor de populaire, standaard dating-apps voor je op een rijtje. Weer eens wat anders!

Bristlr

Dol op mannen met baarden of ben je juist een man met een baard die op zoek is naar een date? Dan is Bristlr jouw go to-app. „Er zijn heel veel mensen met baarden die ‘geaaid’ willen worden en er zijn tegelijkertijd ook veel mensen die zelf geen baard hebben, maar er wel eentje willen aaien”, wordt de insteek van Bristlr uitgelegd. Het werkt heel simpel: maak een profiel aan, geef aan of je een baard hebt of naar een baard op zoek bent en scroll een eind weg.

Bristlr, voor baardenliefhebbers Foto: Colourbox

Tastebuds

In een relatie is het belangrijk om bepaalde interesses te delen, bijvoorbeeld je liefde voor sport, dieren of… muziek! Tastebuds is de perfecte datingapp voor mensen die van muziek houden en die graag in contact komen met anderen die dezelfde muzieksmaak hebben. De app is niet specifiek gericht op mensen die willen daten, maar kan daar wel heel goed voor gebruikt worden. Je kunt je playlists scannen in de app, invullen naar welke bands of dj’s je graag luistert en op basis daarvan genereert Tastebuds een lijstje met gelijkgestemden voor je.

Gymder

Ben jij een fitgirl (of -boy) en ben je op zoek naar een partner die net zo fanatiek sport als jij? Dan wordt het tijd om Gymder te downloaden. Ook deze app is eigenlijk bedoeld om een sportmaatje te vinden, maar hé: voor daten kan hij ook hartstikke handig zijn. In de sportschool of tijdens het hardlopen kan de liefde zomaar opbloeien.

Hardlopen en honden, twee vliegen in een klap Foto: Pixabay

DoggyDating

Eigenlijk matcht deze app honden aan elkaar, maar wie zegt dat hij niet ook geschikt is om baasjes aan elkaar te koppelen? Met DoggyDating maak je contact met honden en hondenliefhebbers in de buurt. Je swipet voor de verandering niet door profielen van mensen, maar krijgt enkel foto’s van honden voor je snufferd. Wie het baasje is en hoe hij of zij eruitziet, daar kom je pas achter tijdens de speeldate in het park.

Hater

Word je met behulp van bovengenoemde apps juist gematcht op dingen die je leuk vindt (muziek, sport, honden), bij Hater is het precies andersom. Deze app koppelt mensen aan elkaar die een hekel hebben aan dezelfde dingen. In plaats van potentiële dates swipe je onderwerpen naar links (stom), naar rechts (leuk), naar boven (geweldig) of juist naar beneden (vréselijk). Genoeg geswipet? Dan kun je kijken met wie je de beste ‘haat-match’ bent.

