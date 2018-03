'Teveel tinderen kan vaste relatie in de weg zitten'

Van speeddaten met kakkers tot liefde op het eerste gezicht die uiteindelijk niet werd beantwoord: Lottie Mae Jones (33) heeft het allemaal meegemaakt. Ze besloot over haar date-ervaringen te vloggen en dat bleek een groot succes.

Een proestende Lottie in de camera. „Wat ik nu toch heb meegemaakt. Ik heb besloten over mijn dateleed te gaan vloggen, want ik maak dingen mee… die houd je niet voor mogelijk”, begint ze haar eerste vlog in de rubriek #Dateleed.

In die eerste vlog vertelt ze hoe haar date bloedserieus vertelde dat hij met een aantal mannen onderling een stok tussen zijn benen deed en een ‘pikkengevecht’ hield. „Hij vertelde dat hij 'op zoek was naar zichzelf', en daarom een mannencursus ging doen. Hij moest daar met allemaal mannen naakt in een ruimte een stok tussen zijn benen klemmen om het 'pikkengevecht te doen'”, zegt ze, nog steeds hardop lachend om de herinnering. „Hoe krijg je het verzonnen?! Ik dacht écht: Frans Bauer komt zo om te zeggen dat ik in Bananasplit zit.”

Waarom iemand in vredesnaam tijdens de eerste date zo’n bekentenis zou doen? „Hij vond dat hij dat prima kon zeggen. Hij had zoiets: zo ben ik en dat soort dingen doe ik, dus dat kan ik maar beter gewoon zeggen, zodat je weet met wie je te maken hebt. Daar valt natuurlijk wel iets voor te zeggen.”

Haar date vond het dan ook geen enkel probleem dat Lottie erover zou vloggen. „Ik kreeg zulke leuke reacties op die vlog. Mensen vroegen of ik weer zou gaan vloggen bij mijn volgende date. Waarom niet, dacht ik. Ik vind dat wel lollig. Ik heb echt bizarre dingen meegemaakt.”

Roze mandje

Zoals de rare date die bloedchagrijnig was omdat hij door de sneeuw had moeten rijden en alleen maar kon klagen. „Hij leek wel een 4-jarig kind. Het was zó raar. Toen we het restaurant binnengingen zei hij: ‘Het lijkt wel een bruin café’ en toen we van de parkeergarage nog 150 meter moesten lopen naar het restaurant was dat ook al niet goed. Ik viel echt in rap tempo van de ene verbazing in de andere. En opnieuw dacht ik: Frans Bauer komt zo. Maar ja, die kwam dus niet.”

Op dit moment is Lottie even klaar met het daten. „Ik val echt van het ene drama in het andere. Ik heb ook in het verleden best was gedate via het internet, maar het lijkt wel alsof het nooit zo erg met de opties gesteld was als nu. Ik zit in zo’n fase dat vriendinnen moeder zijn en die gaan niet meer zo vanzelfsprekend mee naar de kroeg. Ik kom de leuke mannen gewoon niet echt tegen en in de Albert Heijn lopen ze ook niet rond met een roze mandje ten teken dat ze single zijn.”

Integer

Toch komt er als het aan haar ligt ooit nog wel een aflevering 11 in haar rubriek. „Ik vind het gewoon heel erg leuk om mensen te laten lachen. Het moet wel echt gebeurd zijn en ik wil ook niet gaan daten enkel om smeuïge verhalen te vertellen. Het moet wel integer blijven. Het daten zelf laat ik even los, maar wie weet komt er op termijn wel weer een nieuwe aflevering over een date.”