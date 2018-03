Teveel smartphonegebruik schadelijk voor je relatie

Phubbing is slecht voor je liefdesrelatie. We horen je denken: ‘phubbing’? Je kende het woord hiervoor waarschijnlijk nog niet, maar de kans is groot dat je je er ooit schuldig aan hebt gemaakt of dat het je weleens is overkomen: je compleet focussen op je smartphone, terwijl je je in gezelschap bevindt.

Je zit samen op de bank of aan tafel. Je vertelt enthousiast over je dag, maar je partner zit continu op zijn telefoon te kijken. Alsof hij of zij je verhaal totaal niet meekrijgt. Dat is nu phubbing en dat dit niet echt gezellig is of vervelend kan zijn, kun je je wel voorstellen.

Schadelijke gevolgen

Uit een studie van psychologen aan de Universiteit van Kent blijkt dat het echter ook schadelijke gevolgen kan hebben. Het negeren van iemand anders - ook buiten je romantische relatie - door je op je smartphone te concentreren bedreigt de overtuiging van deze persoon dat hij ergens bijhoort.

In dit onderzoek werden 153 proefpersonen in drie verschillende een-op-een settings neergezet. In het eerste scenario was er totaal geen afleiding van de smartphone, in het tweede een beetje en in het derde werd er hevig ‘gephubt’. Uitkomst? Hoe meer phubbing er plaatsvond, hoe minder gelukkig de participanten waren met het gesprek én met de relatie.

Nu was dit onderzoek niet specifiek gericht op romantische relaties, maar de resultaten zijn absoluut ook hierop van toepassing. Bovendien bleek uit een studie aan de Baylor University uit 2015 dat ‘pphubbing’, oftewel partner phubbing, inderdaad schadelijk kan zijn voor je liefdesrelatie.

