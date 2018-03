Date-etiquette: vijf nieuwe datetermen

Net een leuke date gehad, maar dan? „Gelukkig hoef ik al ruim tien jaar niet meer te daten maar voorheen liet ik ze altijd even twee dagen bungelen als ik een app kreeg. Niet heel aardig, maar het werkte wel.”

Uit onderzoek Online Dating Etiquette van Lexa bleek eerder deze week dat 80 procent van de singles binnen een dag bericht verwacht na een geslaagde date.

Dat vindt ook de 36-jarige Mieke, die sinds anderhalf jaar weer aan het daten is na een relatie van 16 jaar. „Als je thuis bent kun je toch prima even een appje sturen? Vaak vraagt mijn date ook wel: ‘App je even als je thuis bent?’ Simpel toch? Gewoon even een appje: ik vond het gezellig.”

Een echt vervelende date heeft Mieke naar eigen zeggen nog nooit gehad. „Ik heb eigenlijk altijd wel een leuke avond. Wel dacht ik soms al meteen: dit gaat hem niet worden. Maar dan maak je er gewoon een gezellige avond van. Ik date dan ook alleen als ik iemand van tevoren al heel leuk vind. Ik heb niet genoeg vrije tijd om zomaar met iedereen een kop koffie te gaan drinken. Of er ook daadwerkelijk chemie is, daar kom je dan pas achter op zo’n avond. De ware ben ik nog niet tegengekomen, dus tot die tijd date ik lekker door. Een relatie moet een aanvulling zijn, geen invulling.”

Ook Lottie (33) laat het altijd even weten aan haar date of ze er wel of geen toekomstmuziek in ziet. „Ik ben altijd eerlijk, vanuit respect. Als ik het leuk vond, maar ook als iemand mijn type niet is. Soms doe ik dat al tijdens de date zelf, andere keren laat ik het daarna weten via een appje. Het hangt een beetje van diegene af, hoe zelfverzekerd hij op me overkomt.”

Bungelen

Vivienne pakte dat een jaar of tien geleden helemaal anders aan. „Ik liet ze altijd twee dagen bungelen. Of ik reageerde helemaal niet meer, als ik de man in kwestie niets vond. En toch gingen ze dan alleen maar harder lopen. Blijkbaar zit dat jagersinstinct er toch in.”

Die aanpak vindt Clen Verkleij (31) niet sjiek. „Als je hard to get speelt, dan begin je je relatie met het verkeerde spel. Volgens mij werkt het veel beter om eerlijk en open naar elkaar te zijn. Het gaat toch om kennis maken en kijken of er een match is en niet om geforceerd een match te laten ontstaan. Als je niet open en eerlijk bent en je gevoel naar de ander communiceert, krijg je het vroeg of laat moeilijk. En dat leidt tot pijnlijke situaties, is mijn ervaring.”

Hij kiest er liever voor om „een korte evaluatie” te doen na de date. „Mijn ervaring is dat als er niet over een vervolgdate wordt gepraat tijdens een date, deze er ook niet komt. Het gaat om respect voor jezelf en respect voor de ander. Hoe beter je dat doet, des te makkelijker en leuker je dateleven.”

Liefdesverklaring

Toch kan een teveel aan appjes een geslaagde date tot een afknapper maken, merkte Ellen (27). „Ik had eens een ontzettend leuke date, het klikte echt. Maar daarna bleef hij maar appen en krap een dag later kreeg ik een heel verhaal dat hij verliefd was. Ik zei dat ik het ook erg leuk vond, maar dat ik echt – en dat was geen smoes – erg druk was de komende weken. Het vervolgafspraakje zou dus even op zich moeten laten wachten. Ik zei ook dat ik er waarschijnlijk iets rustiger in stond dan hij, maar dat ik het wel erg naar mijn zin had gehad. Toen reageerde hij nogal gepikeerd dat ik blijkbaar gewoon geen zin had om tijd voor hem vrij te maken. Ik ben daarop echt afgeknapt. Ik zei toch dat ik het leuk vond?”