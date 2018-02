Valentijnscadeau kopen we op het laatste moment

Het stikt tegenwoordig van de datingapps. Tinder, Happn, Bumble en OkCupid zijn een paar bekende namen in het enorme aanbod. Datingapps bieden een laagdrempelige manier om in contact te komen met misschien wel je potentiële huwelijkspartner. Maar kun je al swipend door al die foto’s van vrijgezelle mannen of vrouwen nu echt de liefde vinden?

Het antwoord op die vraag is natuurlijk ‘ja, dat kan’. Je kent, al dan niet via via, vast wel iemand die nu een relatie heeft met een persoon die in eerste instantie uit niets meer bestond dan enkel een foto en een paar regeltjes tekst. Maar, zegt relatiecoach Caroline Franssen: „een app als Tinder wordt toch wel voornamelijk ingezet voor seksdates. Dat je er een relatie aan over houdt is bijzonder, maar het gebeurt.”

Stel je verwachtingen bij

Franssen benadrukt het belang van verwachtingen. „Ik denk dat jij moet weten met welk doel je zo’n app gebruikt en waarom je een date met iemand hebt.” Maar de bedoelingen van degene met wie je uiteindelijk afspreekt zijn misschien nog wel belangrijker, zeker als het om een mag gaat. „Op dit moment vinden mannen het minder een probleem om enkel voor de seks te daten. Natuurlijk zijn er ook vrouwen die zo denken, maar toch hebben zij meer dat verlangen naar een relatie.”

Te snel seks hebben loopt volgens Franssen voor vrouwen vaak uit op een teleurstelling. Daarom pleit ze ervoor om hier minstens een maand mee te wachten. Tijdens het daten werkt een wat ouderwetse taakverdeling het beste volgens Franssen: laat de man moeite voor jou doen, laat hem initiatieven nemen en het verste reizen, vindt ze. „Je kunt als vrouw zeggen dat je de date leuk vond en dat je de man best nog een keer wilt zien, je laat de man het initiatief nemen voor een nieuwe date. Vrouwen lopen achter mannen aan alsof ze ballen van goud hebben. Laat hem zijn best voor je doen.”

Stop met chatten en spreek met elkaar af

Op de vraag of je enkel met behulp van een snelle datingapp kunt weten of iemand bij je past, antwoordt Franssen ‘nee’. Je kunt niet op basis van een paar eigenschappen, hobby’s en foto’s toetsen of iemand relatiemateriaal is. „Je moet voor jezelf bepalen wat je aantrekkelijk vindt, welke eigenschappen je zelf hebt en waar je naar zoekt.” En om erachter te komen of je met iemand matcht, moet je elkaar meerdere keren ontmoeten en een vriendschap opbouwen. „Het gekke is dat zonder dat je het weet negatieve eigenschappen net zo aantrekkelijk zijn als positieve eigenschappen. Dat zit diep in je ‘script’ verwerkt en komt voort uit je opvoeding”, legt Franssen uit. „Een ander kan aantrekkelijk zijn, omdat die je precies niet geeft wat je vader en je moeder je ook niet gaven."

Een echte klik ontdek je niet op de app, maar doordat we zo goed kunnen chatten, houden we onszelf dat soms wel voor. Franssen adviseert dan ook om geen ellenlange chatgesprekken te gaan voeren op een datingapp. „Ik ben er ontzettend voor om niet te gaan zitten chatten, daarmee wordt een illusie van vertrouwdheid gewekt. Je gedraagt je alsof je al een relatie hebt en dan gaat het mis. Wat mij betreft werkt daten zo: je chat kort met iemand, misschien een uur. Bevalt dat en merk je dat de ander oprecht geïnteresseerd in jou is, dan ga je met elkaar bellen. Als dat klikt, kun je met elkaar afspreken. Ga bijvoorbeeld even een uur koffiedrinken en ga daarna weer naar huis. Denk je: dat was leuk, dat zou ik nog wel een keer willen, dan kun je weer afspreken.”

Houd je hoofd koel

Bekijk het per moment, zegt Franssen hiermee eigenlijk. Dat geldt ook als je inmiddels toe bent aan een tweede of derde date. Op deze manier houd je te hoge verwachtingen in toom en voorkom je grote teleurstellingen. „Als je een relatie wil, moet je langer daten. De dates moeten leuk zijn, maar het gedrag tussen de dates in moet ook leuk zijn. Wees eerlijk tegen jezelf en houd je hoofd koel. Wil je weten of iemand bij je past? Dan moet je wachten, want dat toetsmoment komt pas in een latere fase.”

