Trouwen in het buitenland is hip: hier moet je zijn

De supermarkt is een kweekvijver voor de liefde. Romances in de rij voor de kassa, geflirt bij de groente-afdeling en ook tussen medewerkers bloeit er regelmatig iets op. Noël en Dave, Yta en Allard en Esther en Matteo kunnen er over meepraten.

Noël (42) en Dave (43): In de Aldi kom je de mooiste mensen tegen

Noël woonde met haar dochtertje in Nijmegen. „Ik maakte dagelijks een wandelingetje naar de Aldi, wat ik altijd heel leuk vond. Waarom ik dat zo leuk vond, had ik nooit bedacht.” Door Dave dus, de snelste kassamedewerker van de winkel. Tussen de twee kwam het langzaam op gang. „Ik stond altijd bij hem in de rij en we wisselden weleens een woordje. Na weken vroegen we elkaar op hetzelfde moment: ‘hoe heet je eigenlijk?’”

Toen Dave een keer om een dropje vroeg uit een zak die Noël afrekende, kwam er schot in de zaak. Ze gingen een biertje drinken. „Om 5 uur op een zaterdagmiddag. Ik had helemaal niet in mijn hoofd: dit is een date, dus ik had mijn dochter meegenomen. Wist ik veel.” Dat biertje werd eten en dat eten werd een drankje met vrienden van Dave - Noël had inmiddels oppas weten te regelen. „Het was een heel gezellige avond. Nadat de kroeg sloot, hebben we bij mij thuis nog zitten kletsen. Om 5 uur ‘s ochtends bij het afscheid gaf Dave me een knuffel. Toen pas had ik in de gaten dat ik hem leuk vond.”

Zes kinderen

Zoals dat gaat, besprak Noël de avond een dag later uitgebreid met haar beste vriendin. „Ik zei tegen haar: ‘hij is het, ik ga met hem trouwen.’” Bij Dave was het kwartje nog niet gevallen. Hij wist dat Noël hem leuk vond, maar ging voor zes weken naar Canada. De insteek was: daarna zien we wel weer. „Na drie weken viel er echter een kaart in de bus en kreeg ik een belletje: hij miste me.” Eenmaal terug in Nederland scharrelden Dave en Noël verder, maar een relatie mocht het niet heten. Dit duurde een half jaar, tot zij er genoeg van had.

Noël en Dave

„Ik was wel klaar met die benaming en ik had natuurlijk een kindje. Zij vroeg: ‘is Dave mijn nieuwe papa? Ik maakte hem duidelijk dat ik klaar was voor het serieuze werk: ‘Ik wil samenwonen, ik wil zes kinderen, dit is wat je krijgt.’ Hierop volgden Daves gouden woorden: laten we het maar proberen. Dat zijn we nu nog steeds aan het doen.” Op hun bruiloft werd het verhaal nagespeeld met een Aldi-karretje. „Iedereen die ons kent, weet van ons bijzondere verhaal.” En die zes kinderen? “Die zijn er echt gekomen.”

Yta (31) en Allard (37): Onze kinderen hebben blauw bloed

„Ik kwam werken bij Albert Heijn Brugstraat in Groningen, Allard werkte daar al”, vertelt Yta. „We zaten allebei achter de kassa, hij bij de infobalie, ik als caissière.” Yta had destijds nog een vriendje, maar Allard liet wel duidelijk merken dat hij haar zag zitten. „De eerste vonk sprong over tijdens het kerstdiner.”

Hierna werkten de twee een poos niet samen, maar in die zomer daarop stonden ze regelmatig samen in de winkel: “Samen openen, samen sluiten, de klik was er duidelijk.” Niet lang daarna ging het uit met Yta’s verkering en bloeide het op tussen haar en Allard. „We gingen samen wielrennen en een keer picknicken.” Het was aan.

Yta en Allard

„Het blijft een leuk verhaal om te vertellen, een Albert Heijn-relatie. We komen samen nog regelmatig langs de winkel waar het allemaal begon.” Als je bij Albert Heijn werkt, wordt er gezegd dat je ‘blauw bloed’ hebt. „Oud-collega’s grappen dat dat bij onze kinderen door de aderen stroomt.”

Esther (22) en Matteo (28): Gek op het meisje van de Poiesz

Matteo liep meestal zo rond het middaguur door supermarkt Poiesz in het Friese Balk, waar Esther als caissière werkte. „Ik werkte daar in de weekenden en altijd stond diezelfde jongen om een uur of 12 bij mijn kassa. Hij knipoogde vaak naar me.”

Behalve die knipoog werd er ook openlijk gesjanst, geeft Esther toe. „Af en toe maakten we een babbeltje over de dag en flirtten we wat, maar dat was het wel. Dat wilde ik ook niet echt doen vanuit mijn positie.” Buiten de supermarkt vonden de twee elkaar alsnog.

Eerste kus

„Met een vriendinnetje ging ik op stap. We zaten in de kroeg en hij liep opeens binnen. Stomtoevallig. ‘He, dat is dat lekkere ding van de Poiesz’. Ik trok de stoute schoenen aan en liep op hem af.” Esther nodigde Matteo uit voor een drankje. Dat werden er meer en ook de eerste kus kwam al vrij snel.

„We hebben daarna een paar keer gedatet. Na een maand was het aan. We vonden elkaar eigenlijk meteen heel leuk en nu nog steeds”, lacht Esther. Iedereen weet overigens waar Esther en Matteo elkaar ontmoet hebben, iets waar ze ook op hun bruiloft in september 2015 niet omheen konden: „Hij is gek op het meisje van de Poiesz.”

