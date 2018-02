Is het erg dat we onze partner vaak niet begrijpen?

Het is een bekend probleem in de praktijk van de seksuoloog: stellen gaan samenwonen en merken dat hun zin in seks en logischerwijs ook de frequentie waarmee ze seks hebben afneemt. Wij stelden drie vragen aan twee seksuologen: wat is de oorzaak van minder seks bij samenwonende stellen, is het ook daadwerkelijk een probleem en hoe kun je het oplossen?

Hoe komt het dat de zin afneemt als we een tijdje samenwonen?

“In de verliefdheidsfase krijg je de zin in seks min of meer cadeau. Duurt een relatie wat langer, dan verandert dat”, vertelt Minke de Boer, psycholoog en seksuoloog NVVS, betrokken bij seksuologen-collectief de Bedweters. “Mensen gaan vaak pas samenwonen als ze elkaar langere tijd kennen. Als ze net samenwonen is er op seksgebied een kleine piek (- dit zie je ook in het monitor seksuele gezondheid van Rutgers -) als ze al een tijdje samenwonen dan neemt dat af. Dat is in ieder geval iets dat we in de praktijk horen.”

“Op den duur wordt het makkelijker om seks te laten liggen”, legt seksuoloog Eveline Stallaart van praktijk ESSH uit. “Ik heb andere dingen aan mijn hoofd, een drukke baan, mijn vrienden onderhouden. Dan is het soms net moeilijk om quality time te maken en met je hoofd uit de schermpjes te komen. Voordat je het weet is het 12 uur en dan zijn we moe en gaan slapen. Wat je ook veel hoort is dat mensen - vooral dames - denken: ‘het moet er maar weer eens van komen’. Dan krijg je dat het een beetje een moetje wordt. Ook seks op de automatische piloot ligt op de loer.”

Balans

De Boer: “Mensen hebben zowel behoefte aan autonomie en verbondenheid. Die balans is best precair. Als je als stel de hele tijd naast elkaar op de bank zit, je doet samen boodschappen, je gaat samen naar vrienden, dan is er misschien veel verbondenheid. Maar om naar iemand te verlangen is enige afstand nodig. De ander kan aantrekkelijker worden als hij of zij meer autonoom is en geregeld ook echt iets voor zichzelf doet. Iemand wordt aantrekkelijk als hij in zijn element is. Durf dus soms voor jezelf te kiezen en iets te doen los van de ander. Aan de andere kant moet je ook tijd voor elkaar maken, dus als partners heel veel apart doen, draagt dat weer niet bij aan de verbondenheid.”

Tenslotte dragen volgens De Boer ook het leren kennen van elkaars minder aantrekkelijke kanten - iets dat met samenwonen in sneltreinvaart gebeurt - en eventuele ongelijke wederzijdse verwachtingen niet bij aan een bloeiend seksleven. Dat zijn dus eigenlijk een heleboel factoren.

Is het erg om weinig seks te hebben?

Stallaart: “Het is pas een probleem als een van de twee vindt dat er te weinig gebeurt tussen de lakens, dan is de balans er dus niet. Dan is het belangrijk om het bespreekbaar te maken.” Bij ongelijkheid in wensen, kunnen onbegrip en spanningen om de hoek komen kijken. “Dan krijg je dat degene die meer seks wil aan de deur klopt bij diegene die minder wil, wat tot wederzijdse boosheid en onbegrip kan leiden. Ik denk dat het daarbij belangrijk is om na te gaan waar de boosheid over gaat; voel je je afgewezen, niet begeerd, niet begrepen of overvraagd? En op welke wijze raakt dat aan jezelf en je je zelfbeeld? Seksualiteit raakt ons vaak zo diep doordat het op meerdere niveaus speelt.”, legt De Boer uit. “En dan willen mensen heel graag dat de ander verandert om de eigen pijn of boosheid niet meer te voelen, maar het is ook heel belangrijk om stil te staan bij je eigen gedrag. Naarmate je langer samenwoont raken die patronen diepen ingeslepen.”

En als beide partners er oké mee zijn? “Als je tegen elkaar zegt: ‘we hebben het zo druk dat het er niet echt van komt, maar we vinden het prima om het bij zoveel keer per maand te houden’, dan is er nul reden om er verandering in aan te brengen”, zegt Stallaart. Door te gaan vergelijken met andere stellen of met gemiddelden die je in de media tegenkomt, kun je als stel vinden dat je het te weinig doet - ook als je eigenlijk wel vrede hebt met de lage frequentie. De Boer: “Dat kan twee dingen betekenen: je dènkt dat hoe vaak jullie het doen niet normaal is.

Drie keer per maand

Maar niet iedereen doet het twee keer per week, ook al hoor je dat vaak wel. Dat we twee keer per week seks zouden hebben kwam uit een Durex-onderzoek afgenomen onder vrijwilligers, dat is sowieso al geen betrouwbare steekproef. Terwijl de mensen die condooms gebruiken over het algemeen juist niet de mensen zijn die al heel lang samen zijn. Die cijfers zijn dus niet zo betrouwbaar. Uit de monitor seksuele gezondheid Nederland van Rutgers komen veel realistischer cijfers naar voren: de gemiddelde Nederlander heeft drie keer per maand seks.”

Moeten we de seks dan maar plannen?

Beide seksuologen zijn van mening dat plannen wel degelijk werkt, maar niet in de zin van: we moeten op zaterdagavond om 9 uur seks hebben. Het gaat om het plannen van een situatie waarin seks kan gebeuren. Dat kan een lange avond met uitgebreide gesprekken zijn of een feestje, probeer te bedenken wat bij jullie past. “Zeg bijvoorbeeld: de vrijdagavond is voor ons”, adviseert De Boer. “Ga iets leuks doen, maak tijd voor elkaar. Zo zorg je voor een situatie waarin intimiteit en seksualiteit kan ontstaan. Seks doet het niet zo goed als er druk op komt te staan of als er prestaties aan vastzitten, als in: er moet gepenetreerd worden of ik moet klaarkomen.”

Stallaart vergelijkt seks met een vuurtje, dat brandend gehouden moet worden. “Dan is het ook goed om af en toe een vluggertje te hebben, of iets met de hand of de mond te doen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je met elkaar afspreekt: als de een initiatief neemt, dan ga ik daar in ieder geval in mee.”

Krijgen we die hoogtijdagen van het begin dan nooit meer terug? De Boer: “Er kunnen momenten komen dat er een vlammetje wordt aangewakkerd dat lag te smeulen. Maar over het algemeen komt het knetterende vuurwerk van de eerste periode niet meer terug. Maar daar komen heel veel andere mooie dingen voor in de plaats.”