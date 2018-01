Vrouw is uitgekeken op mensen en trouwt met geest

Is het koud, nat en donker buiten en zit je partner dan aan het eind van de dag niet eens met kaarsjes en warme chocolademelk op je te wachten? We snappen het, hij of zij is niet zo attent meer en dat kan weleens een ruzietje opleveren. Maar wil je die ruzie ook snel weer oplossen? Doe dat dan door direct de confrontatie aan te gaan.

Dat is het advies van Dr. Jane Greer, huwelijks- en gezinstherapeut. Aan Popsugar vertelt zij hoe mensen die zich een beetje zorgen maken om hun relatie de boel toch nog kunnen redden. „Als één van de twee blijft volhouden dat hij/zij niks fout heeft gedaan, maar alles jouw schuld is… Als ze jou het probleem maken, zeggen dat je te kritisch bent, dan is dat een duidelijk signaal.” De expert legt voor eens en voor altijd uit dat een relatie een samenwerkingsverband is. „Een relatie gaat om twee mensen die voor elkaar werken, niet één.”