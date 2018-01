Voor 2019 mannelijke seksrobot met bionische penis

Jongeren die bereid zijn anderen uit te buiten voor hun eigen gewin hebben vaker seks dan leeftijdgenoten die hoog scoren op eerlijkheid en bescheidenheid. Dat blijkt uit onderzoek van dokter Daniel Provenzano van 'the University of Windsor' in Canada. Hij publiceerde zijn onderzoek in het blad Evolutionary Psychological Science.

De jongeren die geen probleem hebben met het gebruiken van anderen voor eigen winst, zijn vaker pestkoppen. En pesten is volgens Provenzano en zijn team meer dan gewoon 'onaangenaam gedrag'. Pesten zou door de jaren heen zijn geëvolueerd als een manier voor mannen om dominantie en kracht uit te stralen. Een signaal voor de vrouwen dat deze sterke, dominante mannen goed zijn voor de voortplanting van onze soort.