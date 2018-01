Vijf sekstrends die je in 2018 gaat zien

Wil je je seksleven in 2018 een boost geven? Wij spotten vijf trends op het gebied van seks. Niet omdat er iets mis is met een potje huis-tuin-en-keuken seks, maar omdat er zoveel meer te ontdekken valt.

Latten met afstandsbediening

Uit cijfers van het CBS blijkt dat latten veel gebeurt: ruim 20 procent van de volwassenen met een partner woont niet met hem of haar samen. Hoe je dan wel je seksleven op peil kunt houden? Met een simpele oplossing, namelijk een per afstandsbediening controleerbare vibrator. Deze kun je van een afstand, dus ook van echt ver, instellen.

Virtual reality-seks

Met mag geen verrassing heten dat deze trend meerderde trendlijstjes voor 2018 haalde. Bij Metro verdiepten we ons er afgelopen jaar al in en ontdekten dat er meerdere vormen van VR-seks zijn. Een van deze vormen is virtual reality-porno: met een VR-bril op lijkt het net alsof je zelf in de film zit. Experts denken overigens dat virtual reality ons seksleven steeds ‘gekker’ gaat maken, omdat het een manier is om aan ons stressvolle bestaan te ontsnappen.

Seksrobots en realistische sekspoppen

We blijven even in de technische hoek, met de steeds populairder wordende sekspoppen. Het bedrijf Real Doll maakt poppen die zo echt lijken, dat het bijna eng wordt. Maar het kan nog enger: een pop waarin kunstmatige intelligentie geïntegreerd is, oftewel een heuse seksrobot. Het taboe zal hier steeds meer vanaf gaan. Dr Cathy O’Neil van Harvard University denkt zelfs dat seksrobots ervoor kunnen gaan zorgen dat mannen en vrouwen niet eens meer de behoefte hebben om samen te wonen. En hoewel er op dit moment gevreesd wordt dat vrouwelijke seksrobots vrouwen overbodig gaan maken, denkt O’Neil dat het precies andersom is.

BDSM

Dit jaar komt met Fifty Shades Freed de laatste verfilming in de Fifty Shades-boekenreeks uit. Op 8 februari om precies te zijn. BDSM (Bondage & Discipline, Dominance & Submission, or Sadism & Masochism) is vooral een lifestyle en niet zomaar een standje. Dankzij de boeken van E.L. James en de bijbehorende films is deze seksuele voorkeur steeds populairder en eigenlijk ook steeds normaler geworden. In de grande finale worden we weer getrakteerd op een flinke portie handboeien, blinddoeken en andere kinky varianten van seks.

Anale seks

Niets nieuws, zeg je? Zeker niet, maar het lijkt er wel op dat anale seks een wedergeboorte aan het beleven is. Volgens Men’s Health groeit de interesse in butt plugs en speeltjes voor de g-spot aan de kant van de man. Van anale seks kun je op verschillende manieren genieten. De nieuwste trend op het gebied van heteroseksuele anale seks is pegging. Dit houdt in dat de vrouw een voorbinddildo gebruikt om de man te penetreren.