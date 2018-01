Vermeld dit op je Tinder-profiel en je zit gebakken

Zit je op Tinder en vind je het lastig om te bedenken wat je wel en niet op je profiel moet zetten? Uit een nieuw onderzoek blijkt dat vermelden dat je een sport beoefent voor meer matches zorgt.

Bij GolfSupport.com creëerden ze een mannelijk en een vrouwelijk Tinder-profiel. Tijdens de studie werd het profiel meerdere malen geüpdatet en steeds - na 200 keer geswiped te hebben - werd de sport die de persoon beoefende op het profiel aangepast.

Rugby

Uit het experiment bleek dat het in ieder geval geen kwaad kan om een sport te vermelden op je profiel, zeker als man. De onderzoekers kregen bij de profielen zonder sport 57 matches in twee dagen en bij ‘sportieve profielen’ waren dat gemiddeld 94 matches.

Lees ook Vrouw tindert na aanrijding nog even lekker door Likeability of 4

De sport die vrouwen voor mannen als het meest aantrekkelijk beoordeelden, is rugby. Gewichtheffen stond op nummer 2 en golfen was de derde keus. Andersom was dansen het meest aantrekkelijk, gevolgd door gewichtheffen en gymnastiek.