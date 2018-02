Sexting is geen eigenschap van een gezonde relatie

'Couples who train together stay together', toch? Als we elke semi-inspirerende instagrampost moeten geloven is een workout de remedie tegen een break-up, maar is dat ooit eigenlijk bewezen of roepen we allemaal maar wat?

Het is al zeventien dagen januari en waarschijnlijk ben je zelf al een aantal keer zeer gemotiveerd naar de sportschool gehold, maar deed je partner dit ook? Als jullie samen de gewichten de lucht in knallen, de loopband uitrennen of op het roeiapparaat terug naar huis gaan, heb je daadwerkelijk een betere relatie.

Beetje verliefder

Zo blijkt uit onderzoek bijvoorbeeld dat stelletjes die samen een bepaalde fysieke activiteit uitvoeren (en nee, dan niet alleen die ene fysieke activiteit tussen de lakens) zich na de workout meer tot elkaar aangetrokken voelden. Ze waren gelukkiger met hun relatie en hielden voor hun gevoel een beetje meer van hun partner. We zouden het simpelweg heel leuk vinden om te zien hoe onze partner zich in het zweet werkt, dat maakt hem/haar aantrekkelijker.

Nog beter voor je relatie is het hebben van een gezamenlijk sportdoel. Wil je je bijvoorbeeld samen klaarstomen voor een marathon, ga je samen op dansles of plan je een datenight in de sportschool: het werkt allemaal omdat je daarna met een extra dosis liefde naar je wederhelft kijkt.

Sociale facilitatie

Samen trainen heeft ook voordelen voor jou alleen, je gaat namelijk beter je best doen. Er bestaat namelijk zoiets als ‘sociale facilitatie’. Dat klinkt ingewikkeld, maar we weten zeker dat jij het ook kent. Het is namelijk de natuurlijke neiging van mensen om taken beter uit te voeren als er andere mensen in de buurt zijn. Dit geldt voor een muzikant die een goed ingestudeerd liedje beter speelt in de aanwezigheid van publiek, maar ook voor een jogger die langs een groepje mensen loopt. No way dat jij inkakt als je net langs een groepje mensen rent.

Je geliefde meeslepen naar de sportschool of het park heeft dus ook zo’n effect. Je wil niet afgaan en doet net een beetje beter je best. Hierbij zit wel een addertje onder het gras. Als je pas net begonnen bent met een bepaalde sport of een oefening in de sportschool, moet je volgens dit onderzoek nog even niet je partner meenemen. Dan zorgt die aanwezigheid er juist voor dat je te goed je best wil doen, terwijl het eigenlijk allemaal nog niet echt in je systeem zit en dat geeft een negatief effect.

Zorg dat je de techniek van jouw sport onder controle hebt en neem dan je vriend of vriendin mee voor een extra zetje. Je zal de oefening sneller en beter uitvoeren, vaak zonder dat je dit zelf bewust doorhebt.

Gefopte hersenen

Een ander onderzoek onderbouwt de quote ‘couple who train together stay together’ met een soort gedachtentrucje. Als je sport, gebeuren er in je lichaam namelijk veel dingen die vergelijkbaar zijn met verliefd zijn: je hartslag gaat omhoog, je handen (en/of de rest van je lichaam) worden wat zweterig en je bent kortademig. Deze symptomen zijn te vergelijken met de lichamelijke reactie die bij de opwinding van liefde komt kijken.

Nu blijkt dat mensen deze fysieke opwinding vrij makkelijk verwarren met romantische aantrekkingskracht. Sta jij dus een beetje te zweten en kort te ademen in de sportschool? Nodig je vriend of vriendin uit! Er is een kans dat zijn of haar hersenen dit opvatten als romantische signalen en er een liefdesboost vrijkomt.

Spiegelen

Tot slot blijkt ook dat onze lichamen zich tijdens een gezamenlijke workout vaak aanpassen aan de partner. Sta je naast elkaar op de loopband? Dan ga je waarschijnlijk in hetzelfde tempo rennen. Heffen jullie samen gewichten? Grote kans dat dit in hetzelfde ritme gaat. Dit gedrag is biologisch en wordt vaak ‘spiegeling’ genoemd. Het is eigenlijk één van de grootste complimenten tussen twee mensen.

Als twee lichamen elkaar non-verbaal nadoen, zorgt dit voor een intieme band. Mensen die dit (onbewust) doen zeggen emotioneel meer op een lijn te zitten met hun partner en dat zorgt voor een sterke band. Kortom, een beetje activiteit met je wederhelft is goed voor jezelf en jullie relatie. Tijd om te sporten!

