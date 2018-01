Online dater? Januari is jouw feestmaand!

Dacht jij dat de feestdagen voorbij waren? Voor online daters begint het feestje nu pas! Uit onderzoek van Match.com blijkt januari namelijk de beste maand om via het web een partner te vinden.

Waarom in januari vraag je? Bela Gandhi, oprichter van de 'Smart Dating Academy' en dating-expert van Match vertelt: „Met de 'nieuw jaar, nieuwe ik'-gedachte staat verliefd worden bij veel vrijgezellen hoog op het lijstje." December is net voorbij, je hebt voor de zoveelste keer als enige single van de familie aan een enorme tafel met verliefde mensen gezeten en je bent het zat. Dit jaar ga jij ook de liefde van je leven vinden.

Zondagdipje

Op Tinder. Of welke datingsite dan ook. De meeste mensen blijken dit te doen op zondag 7 januari, dus wellicht heb jij afgelopen weekend wel een leuke date gescoord. Dat de piek in online dating op deze zondag ligt, is volgens Gandhi simpel te verklaren: „Als je single bent ga je op vrijdagavond vaak uit. Zaterdag werk je misschien of heb je andere afspraken. Zaterdagavond ben je weer uit, wellicht met een date. En dan zondag hetzelfde verhaal. Als het dan eenmaal zondagavond is en de kater slaat in, denken mensen 'oké, ik heb een beetje een down-momentje'. Er is niet heel veel wat ons op dat moment bezighoudt, dus gaan mensen online."

Lees ook Vermeld dit op je Tinder-profiel en je zit gebakken Likeability of 4

Online op zoek naar een beetje afleiding, vermaak of wellicht bevestiging dat die ene knappe man/vrouw jouw profiel ook leuk vindt. Een gelikt profiel is volgens de expert het allerbelangrijkste onderdeel in de jacht naar een nieuwjaarsliefde. Volgens haar schuilt maar liefst 90 procent van je online succes in een goed profiel. En een goed profiel, dat heeft een goede set foto's.

Vijf à zes

Volgens Gandhi zouden vijf a zes foto's op je profiel het beste werken. Op minimaal één van deze foto's moet je gewoon recht in de camera kijken en lachen. Ook werkt het beter als de foto's van goede kwaliteit zijn, scherp. Niet wazig. Ze zegt daarover: „Kijk, als je iemand in het echte leven ontmoet heb je 30 seconden tot 3 minuten om een goede eerste indruk te maken. Maar op een datingapp waar je twintig verschillende afbeeldingen in milliseconden ziet en er doorheen swipet, heb je veel minder tijd."

De eerste foto die mensen van jou te zien krijgen is dus super belangrijk, de andere foto's noemt Gandhi 'backup'. Afbeeldingen om geïnteresseerden meer van jou te laten zien. Vandaag de dag zou je volgens haar niet meer wegkomen met één foto op je profiel, omdat iedereen dan denkt dat je iets te verbergen hebt.

Hoogseizoen

Het hoogseizoen voor online daters loopt nog tot ongeveer 14 februari. Die romantische dag lijken we de hoop gezamenlijk weer op te geven, of zijn we allemaal op date. Tussen eind december en begin februari gaan er volgens Match.com ongeveer 50 miljoen berichten heen en weer tussen potentiële lovers. Was een ervan van jou?

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar