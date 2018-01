Next level dating: op vakantie met een onbekende

De eerste vakantie samen is een enorme test voor partners. Waarom zou je dus niet meteen uitvinden of je date echt bij je past? Stap voor je eerste date gezellig samen in het vliegtuig! Als het aan MissTravel ligt zijn dansjes, drankjes en bioscoopjes verleden tijd.

In plaats van een voordelige foto en een eerlijke, niet zo eerlijke of semi-grappige omschrijving plaats je op deze datingsite een vakantieplan. Natuurlijk maak je wel eerst een profiel aan met jouw gegevens en een foto, maar het draait uiteindelijk om de trip die je voorstelt. Daar kunnen mensen op reageren.

Drie opties

Na het aanmaken van een account zijn er drie opties. Je stapt samen met je date in het vliegtuig naar een land waar jullie beiden onbekend zijn: Travel with me. Of je laat deze onbekende date van ergens op de wereld naar jou toe vliegen met de optie Come to me. Maar de echte avonturiers kunnen ook hun date (waar dan ook ter wereld) opzoeken door voor Show me your Town te kiezen.

Met zo’n bijzondere eerste date komt natuurlijk ook een bijzonder prijskaartje. Daar heeft de datingsite wat op bedacht. Je kunt namelijk gewoon aangeven wie je graag ziet betalen. Dek jij de kosten voor deze reis? Doet je date dat? Of delen jullie alles eerlijk? Ja, je kunt met deze datingsite dus proberen gratis vakanties te regelen… maar wij komen nog uit de generatie waarin een tinderdate met wie je besluit een drankje te drinken zelfs al een catfish is. Best gevaarlijk dus.

Betalen

Dat er een optie is om je date te laten betalen voor de vakantie verbaast ons overigens niet echt. De site is namelijk opgericht door de eigenaar van Seeking Arrangment, een website die sugerdaddy’s koppelt aan dames. Opvallend is dan ook dat mannen veertig euro per maand moeten betalen om gebruik te maken van de speciale datingsite, terwijl lidmaatschap voor vrouwen gratis is.

Waarschijnlijk zitten er dus heel wat sugardaddy’s op MissTravel, maar volgens de website zelf is het een platform voor avonturiers die de wereld liever samen ontdekken. Hoe dan ook investeert het bedrijf wel veel in hun unieke concept. Ze hebben namelijk zelfs een eigen minishow op YouTube, genaamd Love at First Flight.

Internetserie

In de serie zie je hoe twee mensen elkaar voor het eerst ontmoeten op hun afgesproken vakantie en dat is voor ons voorlopig genoeg avontuur.

