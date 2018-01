In januari voel je je extra eenzaam als vrijgezel

Voel jij je als vrijgezel soms compleet ongelukkig? Prop jij iedere keer maar weer een chocoladereep achterin je strot als je wéér een gelukkig stelletje ziet? Je bent niet de enige. Januari is de meest deprimerende maand voor de vrijgezellen, daarom dé maand dat de vrijgezel op zoek gaat naar een beetje verbondenheid.

Aandacht en een beetje liefde, dat is wat de vrijgezel wil in de eerste maand van het jaar. Dat komt omdat vrijgezellen zich dan het meest alleen voelen: het is koud, het gevoel van eenzaamheid is groot en het is voorbij met de zogenaamde 'feestmaandenvreugde'.

Lees ook Nederlandse vrijgezel duidelijk over wensen in bed Likeability of 4

Clearing season

Juist in januari wordt er daarom gezocht naar een partner. Wie dit dan is, maakt minder uit. Rond deze periode gaat het namelijk niet om ware liefde, maar om de confrontatie met eenzaamheid te vermijden, schrijft Metro UK.

Juist in januari wordt er gezocht naar een partner. Foto: Giphy

Deze zogenaamde liefdes vallen allemaal uiteen rond Valentijnsdag. De dag waarop je je realiseert dat je deze persoon eigenlijk helemaal niet leuk vond, maar je meer iemand nodig had om herinnerd te worden aan een beetje liefde.

Dus, heb je momenteel zo'n persoon aan de haak geslagen: helemaal oké, maar zorg er wel voor dat niet één persoon hopeloos verliefd wordt. Anders heb je ook nog een deprimerende Valentijnsdag.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar